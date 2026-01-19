Incendios forestales en Chile dejan 18 muertos

MONTEVIDEO.- Al menos 18 personas fallecieron a causa de voraces incendios forestales que alcanzaron viviendas y vehículos de la región centro-sur de Chile, ante lo cual el presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe y ordenó disponer de todos los recursos necesarios para atender la emergencia.

Boric se dirigió el domingo a la ciudad de Concepción, donde ofreció una rueda de prensa en la que confirmó que hay 18 muertos. Indicó también que 300 casas y 50 establecimientos rurales han resultado afectados, aunque se estima que la cantidad de viviendas quemadas superará el millón.

Además decretó un toque de queda para las zonas afectadas en la región del Biobío para la noche del domingo y la madrugada del lunes.

"Tenemos un número confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente de que ese número va a aumentar", lamentó el jefe de Estado, al tiempo que envió sus condolencias a quienes han perdido seres queridos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Si es necesario restringir las libertades para enfrentar los incendios y sus consecuencias lo vamos a hacer", enfatizó el mandatario, que también pidió solidaridad a la ciudadanía para mantener el orden público.

Asimismo, instruyó al canciller Alberto Van Klaveren a gestionar la ayuda internacional que pueda llegar. "Contamos con la solidaridad de otros países para poder afrontar estos momentos con pleno amor", manifestó.

Por otro lado, le ordenó al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, brindar todas las facilidades presupuestarias para enfrentar la emergencia, ya la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, que garantice la provisión de alimentos y enseres a los albergues de refugiados, que estimó en 800 personas.

Aseguró que quienes están involucrados en robos, desmanes u otras alteraciones del orden público, y quienes prendan fuego "de manera intencional o por dolo eventual, por descuido, van a ser perseguidos y sancionados".