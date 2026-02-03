Incertidumbre en Gaza por reapertura del cruce fronterizo de Rafah con Egipto

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Decenas de palestinos se alinearon el martes en ambos lados de la frontera de Gaza con Egipto, con la esperanza de pasar por el cruce de Rafah después de que su tan esperada reapertura el día anterior se viera empañada por retrasos e incertidumbre sobre a quién se les permitiría cruzar.

En el lado egipcio estaban los palestinos que huyeron a Egipto anteriormente en la guerra entre Israel y Hamás y recibieron tratamiento médico allí, según la televisión estatal egipcia Al-Qahera News. En el lado de Gaza, los palestinos que necesitaban tratamiento no disponible en Gaza fueron llevados en autobuses por la Media Luna Roja Palestina desde la sede de la agencia en el territorio, con la esperanza de recibir noticias de que se les permitiría cruzar al otro lado.

Aunque aclamada como un avance para el frágil alto el fuego alcanzado en octubre, el primer día que Rafah reabrió, tomó más de 10 horas para que apenas una docena de retornados y un pequeño grupo de evacuados médicos cruzaran en cada dirección.

Los números quedaron por debajo de las 50 personas que los funcionarios habían dicho que se permitiría en cada dirección y apenas comenzaron a abordar las crecientes necesidades: decenas de miles de palestinos esperan ser evacuados para recibir tratamiento o regresar a casa.

El ingreso de ayuda humanitaria o bienes por Rafah sigue prohibido.

Presión para abordar necesidades

El esfuerzo de evacuación el martes por la mañana se concentró alrededor de un hospital de la Media Luna Roja en Jan Yunis, donde llegó un equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un vehículo que transportaba pacientes y sus familiares llegó desde otro hospital. Luego, el grupo de vehículos de la OMS y ambulancias palestinas se dirigió hacia Rafah para esperar el cruce.

Mientras los enfermos, heridos y desplazados esperaban cruzar en ambas direcciones, los funcionarios de salud dijeron que el pequeño número permitido para salir palidecía ante las tremendas necesidades de Gaza. Dos años de combates destruyeron gran parte de su infraestructura médica y dejaron a los hospitales batallando para atender lesiones traumáticas, amputaciones y condiciones crónicas como el cáncer.

En Ciudad de Gaza, el director del Hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiya, calificó el ritmo como "gestión de crisis, no una solución a la crisis", implorando a Israel que permita la importación de suministros y equipos médicos.

Hasta entonces, escribió en Facebook, "negar la evacuación de pacientes y prevenir la entrada de medicamentos es una sentencia de muerte para ellos".

El portavoz de la Media Luna Roja Palestina, Raed al-Nims, dijo a The Associated Press que solamente 16 pacientes con condiciones crónicas y heridas de guerra, acompañados por 40 familiares, fueron llevados desde Jan Yunis al lado de Gaza de Rafah el martes, mucho menos que los 45 pacientes y heridos que se le dijo a la Media Luna Roja que se permitiría.

Después de días de anticipación sobre la reapertura, la esperanza persistía de que pudiera marcar un primer paso significativo. En Jan Yunis, Iman Rashwan esperó durante horas hasta que su madre y hermana regresaron de Egipto, esperando que otros pronto vean a sus seres queridos nuevamente.

"Dios quiera, el cruce se abrirá para todos, para todos los enfermos y para todos los heridos", dijo.

Esperando en ambos lados

Los funcionarios dicen que el número de cruces podría aumentar gradualmente si el sistema funciona, con Israel y Egipto evaluando a quiénes se les permite entrar y salir. Pero las preocupaciones de seguridad y los obstáculos burocráticos rápidamente moderaron las expectativas planteadas por los funcionarios que durante semanas habían presentado la reapertura como un paso importante en el acuerdo de alto el fuego.

El lunes, las cosas se atascaron en desacuerdos sobre las franquicias de equipaje. Los retornados llevaban más de lo anticipado, lo que requirió negociaciones adicionales, dijo una persona familiarizada con la situación a la AP, hablando bajo condición de anonimato para discutir el asunto diplomático.

"No nos dejaron cruzar con nada", dijo Rotana Al-Regeb al regresar alrededor de la medianoche del lunes a Jan Yunis. "Vaciaron todo antes de dejarnos pasar. Solo se nos permitió llevar la ropa que llevábamos puesta y una bolsa por persona".

El número inicial de palestinos a los que se permitió cruzar es mayormente simbólico. Los funcionarios israelíes y egipcios han dicho que saldrían 50 evacuados médicos —junto con dos acompañantes— y otros 50 palestinos que salieron durante la guerra regresarían.

A un ritmo de aproximadamente 50 al día, muchos de los casi 20.000 enfermos y heridos que el Ministerio de Salud de Gaza ha dicho que necesitan tratamiento en el extranjero aún enfrentarán largas esperas. Unos 150 hospitales en todo Egipto están listos para recibir pacientes, dijeron las autoridades.

Quién y qué se permitiría pasar por Rafah era una preocupación central tanto para Israel como para Egipto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que cualquiera que quiera salir eventualmente se le permitirá hacerlo, pero Egipto ha dicho repetidamente que el cruce de Rafah debe abrirse en ambas direcciones, temiendo que Israel pudiera usarlo para empujar a los palestinos fuera de Gaza.

Un joven de 19 años asesinado en el sur de Gaza

El Hospital Nasser en Jan Yunis dijo que Ahmed Abdel-Al, de 19 años, fue disparado y asesinado por tropas israelíes el martes por la mañana en una parte de la ciudad del sur de Gaza, a cierta distancia del área bajo control militar israelí.

El ejército de Israel dijo que no estaba al tanto de ningún tiroteo en el área.

Abdel-Al fue el último de los 529 palestinos asesinados por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. Son parte de los más de 71.800 palestinos asesinados desde el inicio de la guerra, según el ministerio, que no dice cuántos eran combatientes o civiles. El ministerio, parte del gobierno liderado por Hamás en Gaza, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.