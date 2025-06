India rechaza firma de declaración de organización impulsada por China

NUEVA DELHI (AP) — Las aspiraciones de Beijing de aumentar su posición de liderazgo regional sufrieron un revés el jueves cuando India se negó a firmar una declaración conjunta presentada ante los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, respaldada por China, argumentando que era propaquistaní porque no mencionaba un ataque del pasado abril contra turistas indios.

El ministro indio de Defensa, Rajnath Singh, afirmó que la declaración diluía la posición de India en temas críticos como el terrorismo y la seguridad regional, según una persona familiarizada con el asunto que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hablar con los medios.

India culpa a Pakistán de respaldar a los hombres armados responsables del asesinato de 26 personas el 22 de abril, la mayoría de ellos turistas hindúes indios, en la Cachemira controlada por India, y lo ha descrito como un ataque terrorista. Islamabad niega la acusación.

Singh alegó que la declaración conjunta "se ajustaba al relato de Pakistán" porque no incluía ese ataque pero mencionaba actividades armadas en Baluchistán, dijo la persona. Pakistán ha acusado repetidamente a India de respaldar al movimiento independentista de Baluchistán, acusaciones que India niega.

El portavoz del Ministerio indio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, dijo el jueves que India quería que "las preocupaciones sobre el terrorismo se reflejaran en el documento de la OCS, lo cual no fue aceptable para un país en particular, y por lo tanto, la declaración no fue adoptada".

"La reunión de la OCS ha concluido, y entiendo que no pudieron adoptar una declaración conjunta", dijo Jaiswal a los periodistas en su conferencia de prensa semanal.

La ceremonia de firma tuvo lugar durante una reunión de ministros de defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo regional formado por China y Rusia para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en Asia.

China ha asumido en gran medida la dirección de la OCS, organizando maniobras conjuntas y celebrando cumbres, mientras Rusia está inmersa en su invasión a gran escala de Ucrania y en sumida en el aislamiento internacional.

Aunque poco conocida a nivel mundial, la OCS se ha convertido en uno de los principales instrumentos de China para expandir su alcance político y económico en áreas tradicionalmente neutrales, como India, o estrechamente vinculadas a Rusia, como Asia Central.

La reunión del jueves tuvo lugar en la ciudad de Qingdao, en el este de China, hogar de la flota del norte de China.

Sin mencionar explícitamente a Pakistán, Singh instó a la OCS a criticar a los países que utilizan "el terrorismo transfronterizo como un instrumento de política y brindan refugio a los terroristas". Dijo que los miembros deberían unirse para eliminar el terrorismo y garantizar la rendición de cuentas de quienes apoyan tales actividades.

"La paz y la prosperidad no pueden coexistir con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en manos de actores no estatales y grupos terroristas. Enfrentar estos desafíos requiere una acción decisiva", dijo Singh.

Los asesinatos del 22 de abril desencadenaron la confrontación militar más seria en décadas entre las dos naciones con armas nucleares. Después de días de intercambio de disparos, acordaron poner fin a todas las acciones militares en un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

El miércoles, el ministro chino de Defensa, Dong Jun, mantuvo reuniones individuales con sus homólogos de Bielorrusia, Irán, Pakistán, Kirguistán y Rusia. India, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán también son miembros.

"El unilateralismo y el proteccionismo están en aumento, mientras que los actos hegemónicos, autoritarios y de intimidación socavan gravemente el orden internacional, convirtiendo estas prácticas en las mayores fuentes de caos y daño", dijo Dong según la agencia oficial de noticias Xinhua, en una crítica a Estados Unidos y sus aliados.

China e India tienen disputas fronterizas de décadas y Beijing se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Pakistán.