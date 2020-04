Indignación en Japón por video del primer ministro sobre quedarse en casa

TOKIO (AP) — El primer ministro japonés Shinzo Abe está siendo duramente criticado por un tuit con el que pide a la población quedarse en casa debido al coronavirus, pero que muchos consideran insensible a las penurias de la población.



En el video, el premier aparece en pantalla doble junto con un popular cantante que toca la guitarra. Sentado en su casa, Abe aparece aburrido, leyendo un libro, acariciando el perro, tomando sorbos de una taza y viendo televisión.

"Sé que ya no podemos ver a los amigos ni organizar fiestas, pero nuestras acciones salvan vidas", dice un mensaje escrito en el video. "Les pido a todos que por favor cooperen".

La imagen de Abe, hijo de una acaudalada familia política, en su lujoso hogar irritó a muchas familias que se ven ahora obligadas a permanecer en pequeños apartamentos, y a muchos trabajadores que tienen que ir a trabajar porque sus empresas no han pasado al trabajo a distancia. Mucha gente ha perdido sus empleos o ha visto mermar sus ingresos.

"Un tuit elegante en medio de una crisis nacional", dice el titular del diario Nikkan-Deportes. "¡Abe el aristócrata!".

Proliferaron en las redes sociales las imitaciones burlonas del video de Abe. Un hombre copió las posturas del mandatario pero desnudo, con las palabras "quédense en casa" escritas en su cuerpo y sus partes privadas estratégicamente tapadas.

"¿Quién se cree que es?", escribió un comentarista en Twitter. "Está totalmente alejado de la realidad".

Takanori Fujita, profesor de la Universidad de Seigakuin, dijo en Twitter: "Fue una manera muy visual de percibir la insensibilidad del primer ministro, estoy totalmente asombrado".

Abe declaró el estado de emergencia en Tokio y otras seis prefecturas el pasado martes y lo amplió a todo el país el sábado. El gobierno ha pedido a la gente que se quede en casa y reduzca sus interacciones sociales hasta en un 80%, aunque ha demorado recomendar cierres de negocios hasta evaluar el efecto de la recomendación de permanecer en casa.

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, sí pidió a negocios no esenciales como bares con azafatas, cines y escuelas que cerraran hasta el 6 de mayo con algunas excepciones, pero la mayoría de las prefecturas no se han sumado a la iniciativa. Saitana, al norte de Tokio, inició el lunes los cierres de negocios no esenciales, y su gobernador, Motohiro Ono, dijo que tenía previsto pedir apoyo financiero al gobierno para compensar los cierres.

Muchas compañías japonesas están tardando en adoptar el trabajo a distancia y mucha gente sigue desplazándose a diario para trabajar.

Abe, quien empezó un segundo período en diciembre del 2012 ha sobrevivido numerosos escándalos y es actualmente el primer ministro con más tiempo en el gobierno desde la Segunda Guerra Mundial.

Japón actualmente tiene 7 mil 255 casos confirmados de coronavirus y 114 fallecimientos.

Abe ha sido acusado de hacer demasiado poco y demasiado tarde para combatir el virus. Hasta marzo, su gobierno insistía en que las olimpiadas de Tokio se realizaran en julio como estaba planeado. Ya se postergaron al 2021.