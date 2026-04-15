Indignan dichos de Trump contra papa León XIV

CIUDAD DEL VATICANO.- Inapropiados. Ridículos. Absurdos. Los visitantes del Vaticano tuvieron algunas palabras contundentes el martes sobre los comentarios peyorativos que profirió el presidente estadounidense Donald Trump contra el papa León XIV.

El mundo está asombrado por el extraordinario choque entre el papá, nacido en Estados Unidos, y el presidente estadounidense. Trump calificó al papa de "débil" y cautivo de la "izquierda radical" en redes sociales esta semana, después de que el pontífice considerara "verdaderamente inaceptables" las amenazas de Trump hacia Irán.

En el Vaticano, los visitantes respaldaron a León, quien se encuentra en un viaje a África.

"Es simplemente ridículo, porque si el papá no habla de paz y no se preocupa por todas las personas del mundo, entonces no es el papá", afirmó Joerg Soler, quien visitó el Vaticano desde Suiza.

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"Es completamente inapropiado", comentó Mariella Acciaioli, una turista de origen franés. "Las cosas se están pasando de la raya. Necesitamos movilizar a todos, especialmente a nuestros líderes, para enfrentar este comportamiento que está sobrepasando todo límite".

El turista estadounidense Paul Sarauskas manifestó su incredulidad ante la arremetida sin precedentes de Donald Trump, y la calificó de "absurda".

"Creo que (Trump) debería dejar de meterse en la religión. Le dice al papá qué hacer, le dice cómo hacer su trabajo", señaló Sarauskas. "Cuando el papa solo quiere hacer obras bondadosas, ¿no? Quiere hablar de paz, de ayudar a otras personas, mientras que la administración actual está haciendo algo completamente opuesto. Solo están separando a la gente. Hablan de división y de guerra y de odio".

Trump claramente esperaba que el papa estadounidense fuera "sumiso" ante Estados Unidos, estimó el periodista italiano Massimo Franco, quien tiene un nuevo libro, "Popes, Dollars and Wars", sobre las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano.

"Un papá debe ser un papá, debe responder a una comunidad más amplia. Y si ve que la política de Trump corre el riesgo de dar una visión distorsionada de Estados Unidos, creo que el papa también está ayudando a Estados Unidos, y no solo a Estados Unidos, a encontrar el camino correcto", expresó Franco.