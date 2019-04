Informe Mueller avala lo reportado por la prensa de EEUU sobre Trump

NUEVA YORK (AP) — A Donald Trump y a su equipo les encanta ridiculizar las historias desfavorables que aparecen en la prensa como "noticias falsas", pero del informe del fiscal especial Robert Mueller se desprende claramente que el asesor especial no le cree al presidente de Estados Unidos.



Aunque hay algunas excepciones, la investigación de Mueller apoya repetidamente los reportajes que hizo la prensa sobre la investigación de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 durante los últimos dos años y detalla varios casos en los que el presidente y su equipo trataron de engañar a la ciudadanía.

"Los medios de comunicación se ven mucho más fuertes hoy que antes de la publicación de este informe", dijo el viernes Kyle Pope, editor de la revista Columbia Journalism Review.

Los partidarios de Trump creen que la conclusión de Mueller de que no hubo suficientes pruebas para demostrar que el presidente o su equipo trabajaron con los rusos para influir en las elecciones de 2016 deslegitima la atención prestada por la prensa al asunto.

Laura Ingraham, del canal Fox News, dijo recientemente a otros medios de comunicación: "Nos deben una disculpa". Sin embargo, varias de las noticias reportadas por la prensa fueron, en gran parte, exactas.

Por ejemplo, el informe de Mueller muestra que The New York Times y The Washington Post estaban en lo cierto cuando informaron en enero de 2018 que Trump ordenó al abogado de la Casa Blanca Don McGahn que se asegurara de que Mueller fuera despedido, y que McGahn decidió renunciar en lugar de cumplir con ese encargo. Cuando el Times reportó la noticia, Trump la describió como "noticias falsas, amigos, noticias falsas".

El informe de Mueller también mostró que Trump pidió a varios ayudantes que le solicitaran a McGahn que negara públicamente la noticia y, en última instancia, él también se lo pidió. McGahn se negó, diciendo que la información era exacta, según el informe.

En un artículo publicado en julio de 2017, el Times informó que el presidente escribió personalmente una declaración en la que dijo falsamente que una reunión en pleno año electoral entre algunos rusos y su hijo, Donald Jr., fue sobre la adopción de niños rusos, no sobre obtener información potencialmente dañina sobre la campaña de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

El abogado de Trump respondió repetidamente que el presidente no tuvo ningún papel en la redacción de la declaración, pero meses después testificó bajo juramento ante los investigadores que Trump la había dictado.

El informe de Mueller también respaldó los reportajes del periódico, que el gobierno negó en ese momento, de que Trump exigió lealtad al entonces director del FBI, James Comey, durante una cena privada, y de que Trump le había pedido a Comey que pusiera fin a una investigación sobre el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn.

"El informe Mueller confirmó una y otra vez que las noticias en el New York Times durante los últimos dos años fueron lo contrario de 'noticias falsas'", dijo Elisabeth Bumiller, jefa de la oficina del periódico en Washington, D.C. "Fueron noticias reportadas meticulosamente, obtenidas cuidadosamente y precisas, que le contaron a los lectores lo que realmente estaba pasando en la Casa Blanca", agregó.

El columnista del Washington Post David Ignatius informó antes de la toma de posesión de Trump que Flynn había hablado con el embajador ruso Sergey Kislyak sobre las sanciones impuestas a Rusia por el gobierno saliente de Barack Obama.

Mueller dijo en su informe que Trump hizo saber que quería que Flynn negara la historia, y que Flynn le ordenó a su ayudante K.T. McFarland que se la negara al Post, "aunque ella sabía que estaba proporcionando información falsa".

Otros en el gobierno de Trump, incluso el vicepresidente Mike Pence, también lo negaron. Flynn renunció cuando la verdad se hizo evidente.

Trump dijo repetidamente durante la campaña de 2016 que no tenía negocios en Rusia cuando, mientras pronunciaba las palabras, su compañía estaba tratando de construir un edificio de oficinas Trump Towers en Moscú. Cuando el abogado de Trump Michael Cohen señaló en privado que la negación era falsa, el entonces futuro presidente dijo "¿por qué mencionarlo si no hay un trato?", dijo el reporte.

Mueller también determinó que una declaración de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, de que Comey era impopular entre los miembros de su agencia "no estaba fundada en nada". Sanders dijo el viernes a la cadena ABC que su declaración fue "un lapsus".

Mueller, sin embargo, desestimó una noticia de BuzzFeed News de que Trump había ordenado a Cohen que mintiera al Congreso sobre el calendario del proyecto en Moscú. Mueller dijo que, aunque parecía que Trump sabía que Cohen estaba mintiendo al Congreso, "las pruebas de que disponemos no establecen que el presidente dirigiera o ayudara al falso testimonio de Cohen".

El editor en jefe de BuzzFeed News, Ben Smith, dijo que las fuentes de la organización, que eran funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, "interpretaron la evidencia que Cohen presentó como que significaba que el presidente 'ordenó' que Cohen mintiera. Ahora sabemos que Mueller no lo hizo".

Smith dijo que BuzzFeed continuará investigando la historia a través de solicitudes de derecho a la información y en los tribunales.

Mueller también contradijo una noticia del servicio informativo McClatchy, que alegaba que Cohen había viajado a Praga, en la República Checa, en el verano de 2016 para reunirse con los rusos involucrados en los intentos de influir en las elecciones. El informe de Mueller dice que Cohen no había ido a Praga.

McClatchy adjuntó una nota del editor a su historia sobre la conclusión de Mueller, pero agregó que su artículo "no dice nada sobre si los investigadores recibieron pruebas de que el teléfono del Sr. Cohen estaba sonando en un área cercana a Praga, como informó McClatchy".

Pope, el editor de la revista Columbia Journalism Review, dijo que muchas de las noticias que rodean a Trump han sido nubladas por negaciones y afirmaciones de "noticias falsas" durante los últimos dos años. Dijo que le sorprendió que gran parte del informe de Mueller respaldara a los periodistas, aunque es demasiado pronto para saber si los hallazgos influirán en dos campos políticos muy divididos.

"Creo que esto arroja una luz muy diferente sobre él", comentó.