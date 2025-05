Ingresará la ayuda a Gaza

Deir Al-Balah, Franja de Gaza.- Israel anunció el domingo que permitirá una cantidad limitada de ayuda humanitaria en Gaza después de un bloqueo de casi tres meses, días después de que expertos mundiales en seguridad alimentaria advirtieran sobre hambruna.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que una “crisis de hambre” pondría en peligro la nueva ofensiva militar de Israel en Gaza, y su gabinete aprobó una decisión para permitir una cantidad “básica” de alimentos en el territorio de más de 2 millones de habitantes.

De momento no estaba claro cuándo llegará la ayuda a Gaza, ni cómo. El organismo militar israelí encargado de supervisar la ayuda no hizo comentarios. Israel ha tratado de imponer un nuevo sistema de ayuda a pesar de las objeciones de los trabajadores humanitarios. Netanyahu manifestó que Israel trabajará para asegurar que la ayuda no llegue a los milicianos.

Israel impuso el bloqueo a partir del 2 de marzo, cortando todos los suministros de alimentos, medicinas y otros artículos a Gaza, cuando presionaba a Hamás para que aceptara nuevos términos de alto el fuego. Israel reanudó la guerra días después, rompiendo una tregua de dos meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El domingo por la mañana, Israel informó que lanzó nuevas operaciones terrestres “extensas” en su nueva ofensiva, la más grande desde el alto el fuego. Ataques aéreos mataron al menos a 103 personas, incluidos decenas de niños, según hospitales y médicos. El bombardeo obligó al principal hospital del norte de Gaza a cerrar tras reportar ataques directos.

Israel está presionando a Hamás para que acepte un alto el fuego temporal que liberaría a los rehenes de Gaza, pero no necesariamente pondría fin a la guerra. Hamás afirma que quiere una retirada total de las fuerzas israelíes y un camino para poner fin a la guerra como parte de cualquier acuerdo.

“Cuando los judíos quieren una tregua, Hamás se niega, y cuando Hamás quiere una tregua, los judíos la rechazan. Ambos lados están de acuerdo en exterminar al pueblo palestino”, subrayó Abu Mohammad Yassin, residente de Jabaliya, quien estaba entre los que huían de la nueva ofensiva a pie o en carros tirados por burros. “Por el amor de Dios, tengan piedad de nosotros. Estamos cansados de tanto desplazamiento”.