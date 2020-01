Inhabilitan a magistrado federal por acoso sexual a diez mujeres

El pleno del Consejo de la Judicatura Federal de México (CJF) destituyó e inhabilitó este miércoles por diez años al magistrado federal Fernando Reza Saldaña, acusado de hostigar sexualmente a 10 mujeres y de contratar a dedo a la esposa de un juez de su zona.



Reza Saldaña, adscrito al central estado de Querétaro, recibió también "una sanción y fue suspendido por su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo", informó el CJF, que administra el Poder Judicial Federal (PJF), en un comunicado difundido en las redes sociales en el que no aparece el nombre del cesado.



El magistrado, además de hostigar a 10 mujeres, es investigado por contratar a la esposa del juez de distrito Javier Loyola Zosa, con el que se puso de acuerdo para obtener un beneficio, y quien también fue suspendido por el CJF acusado de no ejercer su cargo de manera debida y profesional.



El Consejo recordó en el boletín su postura y la de su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, de "cero tolerancia frente a la violencia de género y el nepotismo".



"El combate a la violencia de género y al nepotismo son dos de los ejes principales del CJF, pues representan un cáncer para la sociedad", refleja con contundencia el comunicado.



Subrayó la vocación de "servicio público" que debería acompañar a todo poder del Estado y apeló a "la ética, el profesionalismo y el absoluto respeto a los derechos fundamentales" a la hora de ejercer los cargos asignados.



"La justicia está para el servicio y seguridad de las y los mexicanos. Los juzgadores federales del PJF estarán a la altura. Ese es el compromiso con el que reafirma su labor el CJF en esta administración", insistió el órgano en su nota pública.



El actual Gobierno mexicano, presidido por Andrés Manuel López Obrador, ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción y el nepotismo en todos sus estratos, algo que el mandatario recuerda en cada una de sus comparecencias y como también enfatizó en su discurso de año nuevo, hace apenas una semana.



"Puedo asegurar que se acabó con la corrupción, sobre todo arriba (altos niveles de gobierno). Estamos limpiando la corrupción en el Gobierno; no hay impunidad", dijo entonces López Obrador.