Inicia conferencia internacional sobre protección de océanos en Niza

NIZA, Francia (AP) — Una flota de 30 embarcaciones de investigación y exploración de todo el mundo zarpó cerca de la ciudad costera francesa de Niza el domingo para dar inicio a la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos y rendir homenaje al Día Mundial de los Océanos.

En el evento con el tema "Maravillas del Océano", las embarcaciones navegarán por la Baie des Anges de Niza, o Bahía de los Ángeles, y está diseñado para resaltar la belleza e importancia del océano mientras insta a los líderes mundiales a no perder de vista su valor al tomar decisiones sobre el futuro del planeta.

Se espera que miles de delegados, incluidos jefes de Estado, científicos y defensores del medio ambiente, se reúnan en Niza esta semana para enfrentar las crecientes amenazas al océano y la necesidad de transformar promesas en protección.

La ONU ha calificado las amenazas como una emergencia global que enfrentan los océanos del mundo, ya que se enfrentan a temperaturas en aumento, contaminación plástica que asfixia la vida marina y la explotación excesiva e implacable de peces y otros recursos.

Solo el 2,7% del océano global está efectivamente protegido de actividades destructivas como la pesca industrial y la minería en aguas profundas, muy por debajo del objetivo global del 30% para 2030.

Entre los barcos participantes se encuentra el Energy Observer, un catamarán cubierto de paneles solares que fue la primera embarcación en circunnavegar el globo utilizando únicamente energía renovable. Produce combustible de hidrógeno a bordo mediante electrólisis del agua de mar, ofreciendo una visión de viajes marítimos sin emisiones.

Otras embarcaciones destacadas incluyen el Alfred Merlin de Francia, dedicado a la arqueología submarina; el OceanXplorer, un yate de investigación de alta tecnología propiedad de un multimillonario; y el Blue Panda de WWF, que trabaja para mapear y proteger los últimos prados de pastos marinos que quedan en el Mar Mediterráneo.

En el corazón de la conferencia está el impulso para ratificar el Tratado de Alta Mar, adoptado en 2023. Si entra en vigor, el tratado permitiría por primera vez a los países establecer áreas marinas protegidas en aguas internacionales, que cubren casi dos tercios del océano y permanecen en gran medida sin gobernar.

"El Tratado de Alta Mar es crucial para garantizar que podamos proteger la biodiversidad en el océano. Estamos en medio de una crisis de biodiversidad y climática. Absolutamente tenemos que proteger el océano para abordar esas crisis", declaró Rebecca Hubbard, directora de la Alianza de Alta Mar.

Pero incluso en aguas ya designadas como protegidas, la aplicación a menudo es insuficiente. Muchos países, incluida Francia, enfrentan críticas de grupos ambientalistas por una regulación débil y la continua actividad industrial dentro de sus áreas marinas protegidas.

"La ambición no está ahí, la velocidad no está ahí, y la escala no ha estado ahí. Momentos como (la conferencia) son clave para cambiar eso", indicó Sílvia Tavares, gerente de proyectos en la Fundación Oceano Azul.

Se espera que varios países anuncien nuevas áreas marinas protegidas durante la conferencia, junto con prohibiciones de arrastre de fondo y otras actividades destructivas dentro de sus redes de AMP existentes.

Después del desfile de navegación del domingo, la flota "Maravillas del Océano" permanecerá atracada en Niza y abierta al público hasta que la conferencia concluya el 13 de junio.