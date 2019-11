Inmigración de EEUU detiene a cantante "soñadora" que rinde tributo a Selena

La vocalista Karol Posadas, que ha ganado reconocimiento nacional por honrar a la "Reina del Tex-Mex", Selena Quintanilla, fue detenida por agentes de inmigración de EE.UU. a pesar de supuestamente estar protegida por el programa DACA para los denominados "soñadores".



Posadas, que encabeza la banda Anything for Salinas, fue detenida el sábado pasado por las autoridades de inmigración en el Aeropuerto Internacional del Valle en Harlingen, Texas, cuando regresaba de una gira, dijo este viernes el representante de la agrupación, Roberto Cadilha, al periódico Houston Chronicle.



Cadilha advirtió que Posadas, nacida en Guatemala, estaba renovando su inscripción al programa de Acción Diferida para los Niños Llegados en la Infancia (DACA) que la protege de la deportación.



Sin embargo, la artista aún no ha recibido respuesta del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que tramita los permisos.



El representante musical aseguró que a los agentes de inmigración no les importó saber si Posadas aparecía en el sistema, sino que querían ver los documentos que acreditan la renovación del beneficio.



La guatemalteca, que arribó al país con 15 años, pudo beneficiarse del programa promulgado por el expresidente Barack Obama en 2012 y cancelado por el actual presidente, Donald Trump, en 2017, y cuyo futuro se debate el próximo martes en una audiencia en la Corte Suprema de Justicia estadounidense.



Este programa ampara a casi 700.000 inmigrantes.



De acuerdo con una publicación de Gofundme, la artista se encuentra en un centro de detención para migrantes en El Valle, Texas, y ha sido forzada a dormir en el suelo.



Además, se le ha negado atención médica y artículos de aseo.



La petición, que busca ayuda económica para pagar la representación legal de la cantante, resalta que Posadas ha mantenido un récord limpio.



La artista habría llegado junto a sus padres huyendo de amenazas de muerte.



Patty Rodríguez, cofundadora de la editorial infantil Lil Libros, rechazó en un mensaje en Twitter el arresto a Posadas, a quien catálogo como un miembro activo de la comunidad hispana que ha ayudado a mantener vivos los aportes de Selena.



Efe solicitó información sobre el arresto de Posadas a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) pero no recibió respuesta.