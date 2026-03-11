Intensifican yihadistas ataques contra Nigeria

ABUYA, Nigeria.- Grupos extremistas yihadistas, entre ellos Boko Haram y una de sus facciones, han sido señalados como responsables de la intensificación de los ataques dirigidos contra bases militares de Nigeria en el noreste del país durante la última semana.

Al menos dos oficiales y varios soldados han muerto en los ataques, que, según los analistas, muestran un notable nivel de coordinación.

Extremistas islámicos lanzaron al menos seis ataques durante el fin de semana en los estados de Borno y Yobe y en la región más amplia del lago Chad, y se llevaron camiones y equipo militar de las bases, de acuerdo con analistas de seguridad e informes.

El ejército nigeriano indicó en un comunicado que los ataques más recientes, ocurridos entre el domingo y el lunes, fueron un "intento de los terroristas de desbordar las posiciones de las tropas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El portavoz militar Sani Uba informó a última hora del lunes que las tropas perdieron a un número no especificado de soldados ya un oficial militar, sin ofrecer más detalles. Esto se suma a un saldo de varios soldados y al menos un oficial muerto en la última semana. Analistas de seguridad estiman que al menos cuatro oficiales militares han muerto en ese período.