Inundaciones en Kenia dejan 88 muertos y miles desplazados

NAIROBI, Kenia (AP) — El gobierno de Kenia informó el martes que dos ríos se han desbordado, inundando granjas y desplazando a familias, mientras el número de muertos por las inundaciones en la nación de África oriental este mes aumentó a 88.

Al menos 21 condados se han visto afectados por las inundaciones, lo que incrementa la preocupación por la seguridad pública, los daños a la infraestructura y el aumento de las necesidades humanitarias. El número de personas desplazadas de sus hogares por las inundaciones que comenzaron a inicios de marzo ya supera las 34.000, indicó el Ministerio del Interior.

Impacto en la comunidad y cifras oficiales

El incidente más reciente de inundaciones ocurrió en el oeste de Kenia, donde el río Nyando se desbordó el lunes, sumergiendo tramos del puente Ahero a lo largo de la carretera Kericho–Awasi–Kisumu e interrumpiendo el transporte en la región.

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El gobierno emitió un comunicado en el que advirtió a los automovilistas que no utilicen la ruta inundada y les recomendó buscar carreteras alternativas, en particular por la noche, cuando la visibilidad es baja.

"Esta advertencia es especialmente crucial durante las horas de oscuridad, cuando puede ser difícil determinar con precisión la profundidad y la fuerza del agua que fluye", señaló el comunicado.

Acciones de la autoridad y respuesta de emergencia

Las labores de respuesta de emergencia se han intensificado en las zonas más afectadas, encabezadas por la Sociedad de la Cruz Roja de Kenia, que ha estado rescatando a residentes varados y reubicando a familias en lugares más seguros.

En la zona de Nyando, los equipos de rescate han evacuado a más de 200 personas y más de 200 cabezas de ganado, mientras que al menos dos familias fueron sacadas de un peligro inminente. Las autoridades también trabajan para evacuar a más de 900 estudiantes de la Escuela Nacional de Niñas Ahero, mientras las aguas continúan subiendo.

El Ministerio del Interior y de Administración informó que al menos 265 hogares se han visto afectados en la zona. Los residentes desplazados están siendo alojados en instalaciones públicas, incluidas oficinas gubernamentales, iglesias y centros de salud. Entre los rescatados había seis niños solos, que actualmente están bajo cuidado.

También se han reportado inundaciones en otras regiones.

En el condado Tana River, el río Tana se desbordó, inundando granjas en Mbalambala y zonas aledañas, incluida la aldea de Asako, y amenazando la producción de alimentos. En el condado Uasin Gishu, un equipo interinstitucional está evaluando el impacto del aumento del nivel del agua a lo largo del río Sosiani en Lower Elgon View, donde se han visto afectadas instalaciones residenciales y de hospitalidad.

En todo el país, las inundaciones han alterado la vida cotidiana, obligando al cierre de escuelas, dejando carreteras intransitables e interrumpiendo la actividad comercial, especialmente en asentamientos bajos e informales.

Funcionarios señalan que los equipos de emergencia permanecen en el terreno monitoreando la situación, y se prevén evacuaciones adicionales si persisten las lluvias.

Kenia experimenta inundaciones estacionales cada año, pero la magnitud e intensidad de la crisis actual han reavivado la preocupación por la preparación ante desastres y la vulnerabilidad de las comunidades que viven cerca de ríos y en zonas propensas a inundaciones.

Las autoridades han instado a los residentes en zonas de alto riesgo a mantenerse vigilantes y seguir las orientaciones oficiales, advirtiendo que las condiciones podrían empeorar en los próximos días si continúan las lluvias intensas.