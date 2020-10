Inundaciones sacan cuerpos de cementerios

Breil-Sur-Roya, Fra.- El sombrío trabajo de buscar víctimas de las inundaciones en las aldeas alpinas y en las costas de Francia e Italia se ha vuelto aún más espantoso: junto con las víctimas de las tormentas, las autoridades han encontrado también cadáveres de cementerios que fueron arrastrados por lluvias.

Se han reportado un total de 12 muertes desde que la tormenta azotó el viernes pasado la región de Alpes-Maritimes de Francia y las regiones noroccidentales italianas de Liguria y Piamonte: cuatro en el lado francés, ocho en el lado italiano.

Más de 600 rescatistas y otros ayudantes buscaban el martes a unas 20 personas que aún estaban desaparecidas, según una portavoz de la administración regional de Alpes-Maritimes.

Los cadáveres desenterrados de los cementerios han aparecido en el lado italiano, dijo a The Associated Press. No pudo decir cuántos o de dónde vinieron, y no estaba claro si los cuerpos estaban entre los ocho muertos reportados en Italia por la tormenta. Las autoridades locales italianas no pudieron ser contactadas de inmediato para hacer comentarios.

Los cadáveres del cementerio estaban en un estado de descomposición tan avanzado que eran claramente distinguibles de las víctimas recientes de la tormenta, dijo la portavoz francesa.

Las autoridades locales han dicho que los cementerios en las ciudades francesas de Saint-Martin-de-Vesubie y Tende fueron arrasados parcialmente por las inundaciones. El alcalde de Tende, Jean-Pierre Vassallo, indicó al periódico Le Parisien que el cementerio del pueblo "fue cortado en dos" y que la fuerza del agua sacó algunos cuerpos del lugar donde fueron enterrados.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que este miércoles visitará la zona después de que la reunión del Consejo de Ministros declare el estado de catástrofe natural en la zona.

El vicepresidente del departamento de Alpes Marítimos, Eric Ciotti, estimó, en una entrevista a una emisora de radio, en 1.000 millones el coste de los daños del temporal en mobiliario urbano y suministro de agua y electricidad.