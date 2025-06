Investigación sobre violencia política en Minnesota tras asesinato de legisladores

MINNEAPOLIS (AP) — El hombre acusado de asesinar a una legisladora de Minnesota y de herir a otro fue a las casas de otros dos legisladores para llevar a cabo más homicidios esa misma noche, dijo un fiscal federal.

Sin embargo, uno de los otros legisladores no estaba en su residencia y el sospechoso se fue de la otra casa después de que llegó la policía, señaló el fiscal federal interino Joseph Thompson en una conferencia de prensa el lunes.

El sospechoso, Vance Boelter, se entregó a la policía el domingo después de que lo encontraron en el bosque cerca de su casa luego de una intensa búsqueda que comenzó a primera hora del sábado cerca de Minneapolis. Está acusado de hacerse pasar por un agente de policía y de asesinar a balazos a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, y a su esposo, Mark, dentro de su hogar la mañana del sábado en los suburbios del norte de Minneapolis. Las autoridades afirman que también le disparó al senador John Hoffman, un demócrata, y a su esposa, Yvette, quienes resultaron heridos.

Boelter, de 57 años, enfrenta cargos federales de asesinato y delitos de acoso. Ya se le presentaron cargos estatales, incluyendo homicidio e intento de asesinato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Boelter planeó su ataque cuidadosamente" investigando a sus víctimas y sus familias, acechando sus hogares y tomando notas, dijo Thompson. Aunque sus objetivos eran demócratas y funcionarios electos, Thompson afirmó que es demasiado pronto para especular sobre cualquier tipo de ideología política que pudiera explicar sus motivos.

Thompson dijo que era demasiado pronto para decir si el Departamento de Justicia pediría la pena de muerte, pero señaló que esa era una de las opciones de las que disponía el gobierno en función de las acusaciones. Los fiscales podrían modificar los cargos imputados en la denuncia criminal a medida que persigan una acusación de un jurado investigador como requisito previo para llevar el caso a juicio.

Las autoridades se negaron a nombrar a los otros dos legisladores a los que Boelter supuestamente acechó. Pero estaba claro que los ataques eran por motivos políticos, dijeron.

"Este fue un ataque dirigido contra individuos que respondieron al llamado del servicio público", dijo Alvin Winston, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Minneapolis.

La esposa de Boelter dio su consentimiento para que las autoridades registraran su teléfono, de acuerdo con una declaración jurada del FBI que menciona un mensaje de texto de Boelter a un chat familiar: "Papá fue a la guerra anoche... No quiero decir más porque no quiero implicar a nadie".

La "mayor cacería humana en la historia del estado", como la calificó el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, comenzó cuando los agentes de la localidad fueron a revisar la casa de Hortman y vieron a su esposo abatido antes de que el agresor pudiera escapar.

El domingo, las autoridades encontraron el vehículo que Boelter había estado usando, abandonado en el condado rural de Sibley, donde vivía, y un agente de la policía informó que creía haber visto a Boelter correr hacia el bosque, indicó Bruley. La policía solicitó la asistencia de 20 equipos tácticos diferentes, los cuales dividieron el área.

Durante la búsqueda, la policía logró confirmar que había una persona en el bosque y las labores continuaron durante horas con un helicóptero y agentes a pie, hasta que localizaron a Boelter. El sospechoso se entregó a la policía, arrastrándose hacia los agentes, dijeron las autoridades.

Boelter se rindió después de haberse visto rodeado por la policía, declaró Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota.

Los registros penitenciarios muestran que Boelter fue ingresado la mañana del lunes en la cárcel del condado de Hennepin e incluyen dos fotografías de Boelter con uniforme de prisión de color anaranjado.

Un ataque dirigido

Evans señaló que era probable que los actos de violencia hubieran continuado si los agentes de Brooklyn Park no hubieran revisado la casa de Hortman, lo que provocó que Boelter huyera.

Los Hoffman fueron los primeros en ser atacados dentro de su residencia en Champlin la mañana del sábado. Una denuncia penal desprecintada tras el arresto de Boelter indicaba que una hija adulta de los Hoffman llamó al número de emergencias 911 para informar que una persona con el rostro cubierto tocó la puerta y le disparó a sus padres.

Después de que la policía en la localidad vecina de Brooklyn Park se enteró de que le habían disparado a un legislador, enviaron agentes de patrulla para revisar la casa de los Hortman.

Los agentes de policía de Brooklyn Park llegaron justo a tiempo para ver a Boelter mientras le disparaba a Mark Hortman e intercambiaron disparos con Boelter, quien huyó hacia el interior de la casa antes de escapar, según la denuncia. Melissa Hortman fue encontrada sin vida en el interior, de acuerdo con el documento.

Las autoridades informaron que Boelter se hizo pasar por un agente de policía, e incluso supuestamente alteró un vehículo para que pareciera un coche de la policía.

Un legislador de Minnesota informó que el perro de los Hortman tuvo que ser sacrificado después de ser baleado durante el ataque.

"Sus hijos tuvieron que sacrificarlo después de enterarse de que sus padres habían sido asesinados", publicó la representante Erin Koegel en la plataforma de redes sociales X. "Gilbert no iba a sobrevivir. Melissa amaba a ese perro. Lo entrenó como perro de servicio. Fracasó en la escuela y ella estaba tan feliz de que fallara para que pudiera quedarse".

Sin detalles sobre el motivo

Al anunciar el arresto de Boulter, las autoridades no dieron a conocer un motivo de los tiroteos.

Una lista con unos 70 nombres fue recuperada del vehículo policial falso en la escena del crimen, informaron dos funcionarios policiales que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir detalles de la investigación. Los documentos y la lista incluían los nombres de destacados legisladores estatales y federales y líderes comunitarios, así como defensores del derecho al aborto e información sobre instalaciones de salud, según los funcionarios.

Un funcionario de Minnesota dijo a la AP que en la lista aparecían legisladores que se habían expresado abiertamente a favor del derecho al aborto. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la investigación permanece abierta.

Boelter es un exfuncionario que sirvió con Hoffman en la misma junta de desarrollo de la fuerza laboral estatal, según los registros, aunque no estaba claro si o qué tan bien se conocían.

Pocas horas después de los tiroteos, Boelter envió mensajes de texto a sus amigos para disculparse por sus acciones, aunque no dijo lo que había hecho.

"Voy a estar fuera por un tiempo. Puede que pronto esté muerto, así que sólo quiero que sepan que los quiero a ambos y desearía que las cosas no hubieran sido así", escribió en mensajes a los que la AP tuvo acceso.

Una escalada en la violencia política

Los tiroteos se producen en momentos en que líderes políticos en todo el país han sido objeto de ataques, acoso o intimidación en medio de profundas divisiones políticas. Los legisladores se dijeron perturbados por los ataques mientras los residentes de la zona de Minneapolis y St. Paul lamentaban los asesinatos.

La senadora federal Amy Klobuchar compartió el domingo una declaración de Yvette Hoffman en la que expresa su agradecimiento por la gran cantidad de muestras de apoyo .

"John pasa por un gran número de cirugías en este momento y cada hora está más cerca de quedar fuera de peligro", dijo Yvette Hoffman en un mensaje de texto que Klobuchar publicó en redes sociales. "Recibió 9 impactos de bala. Yo recibí 8 y ambos somos increíblemente afortunados de estar con vida. Estamos destrozados y devastados por la pérdida de Melissa y Mark".

En un altar improvisado en el Capitolio del estado se colocaron flores y pequeñas banderas estadounidenses junto a una fotografía de los Hortman .

Pam Stein vino con flores y se arrodilló junto al altar. Una emocionada Stein llamó a Hortman "toda una potencia" y "la verdadera heroína no reconocida del gobierno de Minnesota".