Investigan a exgobernador de NY por manejo de la pandemia

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación penal sobre el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, después de que los republicanos del Congreso recomendaran que se le acusara de mentir sobre su manejo de la pandemia de COVID-19, dijo el martes una persona familiarizada con el asunto.

La investigación de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Washington se produce tras una remisión del representante James Comer, presidente republicano de la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, sobre las declaraciones que Cuomo hizo a los legisladores que investigaban su gestión de la pandemia cuando el virus se propagaba por los hogares de ancianos, dijo la persona, que no estaba autorizada para discutir la investigación públicamente y habló bajo condición de anonimato.

La investigación sumerge nuevamente al Departamento de Justicia en la política neoyorkina mientras Cuomo se postula para la alcandía de la ciudad de Nueva York. Esto ocurre pocos meses después de que los fiscales federales abandonaran un caso de corrupción contra el alcalde de esa ciudad, Eric Adams —oponente de Cuomo en la contienda por la alcaldía— citando el deseo de liberar a Adams para cooperar con las medidas contra la inmigración del gobierno del presidente Donald Trump.

Un portavoz de Cuomo dijo el martes que el exgobernador nunca fue informado de tal investigación.

"Entonces, ¿por qué alguien lo filtraría ahora?" dijo Rich Azzopardi en un correo electrónico. "La respuesta es obvia: Esto es una guerra legal y una interferencia electoral pura y simple, algo que el presidente Trump y sus principales funcionarios del Departamento de Justicia dicen estar en contra".

Azzopardi añadió: "El gobernador Cuomo testificó con veracidad, hasta donde pudo recordar, sobre hechos ocurridos cuatro años antes, y se ofreció a responder cualquier pregunta de seguimiento de la Subcomisión, pero desde el principio todo esto fue transparentemente político".

La investigación fue reportada por primera vez el martes por The New York Times. Ese mismo día, el Departamento de Justicia declinó comentar. Hasta el momento, los portavoces de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Washington no han respondido a mensajes en busca de comentarios.

La investigación también somete al departamento a afirmaciones de que busca tomar represalias contra adversarios políticos. La nueva líder de la fiscalía federal en Washington, Jeanine Pirro, se postuló sin éxito contra Cuomo para el cargo de fiscal general de Nueva York en 2006 y ha sido una crítica severa en los años posteriores, acusándolo públicamente de encubrir muertes en hogares de ancianos.

Por otra parte, el Departamento de Justicia inició una investigación de fraude hipotecario contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien demandó a Trump por fraude civil.

La investigación sobre Cuomo revisita una cuestión políticamente divisiva de años atrás sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 en los hogares de ancianos por parte del entonces gobernador. Los republicanos se han centrado en una directiva controvertida que su gobierno emitió en marzo de 2020 que inicialmente prohibía a los hogares de ancianos que se negaran a aceptar pacientes solo porque habían tenido COVID-19. Más de 9.000 pacientes en recuperación de coronavirus fueron dados de alta de hospitales y enviados a hogares de ancianos bajo la directiva, que fue rescindida en medio de especulaciones de que había acelerado los brotes.

Comer remitió a Cuomo al Departamento de Justicia para una posible acusación penal el mes pasado, alegando que hizo declaraciones falsas a los legisladores durante una audiencia el año pasado centrada en su toma de decisiones.

Cuomo se defendió con firmeza durante la audiencia, culpando al primer gobierno de Trump por no proporcionar suficientes pruebas y equipos de protección personal en los primeros días de la pandemia. "Todas estas son distracciones para culpar a Nueva York y otros estados por la responsabilidad de la respuesta federal, que fue negligente", dijo Cuomo.

Pero Comer afirmó que Cuomo mintió durante la audiencia. Mencionó lo que, dijo, era evidencia de la participación directa de Cuomo en un informe estatal que, según el congresista, "subestimó" las muertes en hogares de ancianos.