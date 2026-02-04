Investigan a Mandelson por nexos con Epstein

LONDRES.- La policía británica abrió el martes una investigación criminal sobre el político Peter Mandelson por presunta mala conducta en el cargo público debido a sus nexos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El gobierno del Reino Unido dice que los archivos recién publicados de Epstein sugieren que Mandelson, un exministro del gabinete, embajador y estadista veterano del gobernante Partido Laborista, podría haber compartido información sensible al mercado con Epstein hace una década y medios.

La Policía Metropolitana de Londres dijo que los detectives habían revisado informes de mala conducta y decidieron que justificaban una investigación completa. La comandante Ella Marriott dijo que la fuerza "ha lanzado ahora una investigación sobre un hombre de 72 años, un exministro del gobierno, por delitos de mala conducta en el cargo público".

La mala conducta en el cargo público puede sentenciarse incluso con cadena perpetua. Abrir una investigación no significa que Mandelson será arrestado, acusado o condenado.

Pero su amistad con Epstein ya le ha costado su carrera política. Anunció su renuncia a la Cámara de los Lores.