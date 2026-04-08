Irán asegura paso seguro por Ormuz

Redacción internacional.- El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo este miércoles que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, después del cese el fuego bilateral anunciado previamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje en su cuenta de X, Araqchí señaló que esto se hará en "coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas".

"Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas", subrayó el jefe de la diplomacia iraní.

Previamente, el Consejo Nacional de Seguridad de Irán aseguró haber propuesto un plan de diez puntos a Estados Unidos que estipula un "protocolo de seguridad" para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el "control" iraní de este punto clave.

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¿Qué es el estrecho de Ormuz?

Es una pequeña vía marítima del golfo Pérsico, famosa por estar rodeada de países como Irán y Omán, pero donde circundan otras potencias petroleras de Medio Oriente como lo son Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar e Irak.

Al ser la salida al mar Arábigo del golfo Pérsico tiene una incidencia enorme en el comercio por mar del petróleo regional, además de ser una fuente importantísima del traslado de gas natural licuado.

Es, en definitiva, la principal ruta marítima del crudo entre Irán y Omán, que abastece a gran cantidad de otros países, no solo regionales de Oriente Próximo. Cerca de 20 millones de barriles de petróleo -un quinto de la producción mundial de crudo- pasan por esta zona al día.