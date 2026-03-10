Irán ataca infraestructura petrolera en golfo Pérsico y causa muertes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los ataques de Irán contra infraestructura petrolera regional y las promesas de estrangular el tráfico marítimo mantuvieron a los mercados en vilo el martes, mientras que Estados Unidos prometía nuevos ataques. La guerra que comenzó hace 11 días no parecía tener un final claro a la vista, y sus efectos se hacían sentir en todo el Medio Oriente y más allá.

Irán intensifica ataques y Estados Unidos responde con promesas

Ambas partes endurecieron sus posturas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometió nuevamente los ataques más intensos hasta ahora, mientras que los líderes de Irán descartaban entablar conversaciones y amenazaban directamente al presidente estadounidense Donald Trump.

Irán lanzó nuevos ataques el martes contra Israel y países árabes del golfo Pérsico, mientras que Israel lanzó bombas sobre Irán y Líbano, donde combate con Hezbollah.

Residentes de Teherán dijeron que habían experimentado algunos de los ataques más intensos de la guerra, que provocaron cortes de electricidad en muchos vecindarios de la capital. Una mujer dijo haber visto cómo fue atacado un edificio residencial. Ella y otras personas contactadas por The Associated Press hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias. Decenas de miles de iraníes han buscado refugio en la campiña.

Impacto y víctimas en el golfo Pérsico

Emiratos Árabes Unidos reportó dos muertes más después de que nueve drones impactaran el país, mientras que casi tres docenas de aeronaves no tripuladas y misiles fueron interceptados. En Emiratos Árabes Unidos, los bomberos combatían un incendio en la ciudad industrial de Ruwais —sede de plantas petroquímicas— tras un ataque con drones iraní, dijeron autoridades. No se reportaron heridos.

Los ataques contra el rico país del golfo Pérsico han provocado la muerte de seis personas y ha herido a otras 122 desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán el 28 de febrero.

En Bahréin, las autoridades dijeron que un ataque iraní alcanzó un edificio residencial en Manama, la capital, matando a una mujer de 29 años e hiriendo a otras ocho personas. El Ministerio de Defensa de Bahréin afirmó que ha interceptado más de 100 misiles balísticos y 175 drones desde que comenzó la guerra.

Las sirenas también sonaron en Jerusalén y se oyeron sonidos de explosiones en Tel Aviv mientras los sistemas de defensa israelíes trabajaban para interceptar las andanadas provenientes de Irán. Hezbollah, que comenzó a disparar contra Israel tras el inicio de la guerra, lanzó misiles hacia Israel.

En el Pentágono, Hegseth aseveró que el martes "será una vez más nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques, inteligencia más refinada y mejor que nunca". Añadió que, en las últimas 24 horas, Irán ha disparado la menor cantidad de misiles desde el inicio de la guerra.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses alcanzaron más de 5.000 objetivos.

El Pentágono informó por separado el martes que alrededor de 140 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra. Dijo que la "gran mayoría" de estas lesiones han sido menores, y que 108 militares ya han regresado al servicio. Ocho militares estadounidenses han resultado "gravemente heridos", y siete han muerto.

En Irán, al menos 1,230 personas han muerto, mientras que el número de muertos es de al menos 397 en Líbano y 12 en Israel, según funcionarios.

Los líderes de Irán se han mantenido desafiantes después de días de fuertes ataques dirigidos contra el cuerpo gobernante del país, el ejército, los misiles balísticos y su programa nuclear. "Definitivamente no buscamos un alto el fuego", escribió desafiante en X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf.

"Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán", señaló.

Un alto funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, publicó una advertencia a Trump en X, en la que dijo que "incluso aquellos más grandes que tú no pudieron eliminar a Irán. Ten cuidado de que no seas tú el eliminado". En el pasado, Irán ha sido acusado de planear intentos de matar a Trump.

Consecuencias económicas y desplazamientos masivos

Irán ha golpeado repetidamente infraestructura energética con ataques que parecen destinados a generar suficientes penurias en la economía mundial como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques. También ha disparado contra Israel y bases militares estadounidenses en la región.

El crudo Brent, el estándar internacional, se disparó a casi 120 dólares el lunes antes de retroceder, pero aún rondaba los 90 dólares por barril el martes, casi 24% más alto que cuando comenzó la guerra. El promedio industrial Dow Jones bajó levemente en las primeras horas del martes, pero se tornó positivo a medida que los precios del petróleo caían y aumentaban las esperanzas de que los países industrializados ricos pudieran recurrir a reservas estratégicas.

Irán prácticamente ha impedido que los buques petroleros usen el estrecho de Ormuz, por el que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Trump dijo el martes que Estados Unidos había "destruido por completo" 10 buques inactivos de colocación de minas tras reportes de actividad iraní en el estrecho.

La Guardia Revolucionaria de Irán reiteró su posición, y dijo en un comunicado que "no permitirá la exportación de ni un solo litro de petróleo de la región hacia el bando hostil y sus socios hasta nuevo aviso".

Mientras tanto, Amin Nasser, el presidente y director general de la empresa petrolera saudí Aramco, dijo que los buques petroleros estaban siendo redirigidos para evitar el estrecho de Ormuz y que su oleoducto este-oeste alcanzaría esta semana su capacidad instalada de 7 millones de barriles al día que serán trasladados al puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

"La situación en el estrecho de Ormuz impide el paso de volúmenes considerables de petróleo de toda la región", señaló. "Si esto dura mucho tiempo, eso tendrá un impacto serio en la economía mundial".

La agencia de la ONU para los refugiados dijo el martes que más de 667 mil personas en Líbano se habían registrado como desplazadas —un aumento de más de 100 mil con respecto al día anterior— y que más de 85 mil personas de Líbano, en su mayoría sirios, habían entrado en la vecina Siria.

El gobierno británico afirmó que el número de vuelos comerciales desde Emiratos Árabes Unidos a Reino Unido está recuperando sus niveles normales, con 32 vuelos operados desde Dubái a Reino Unido el lunes y otros 36 programados para el martes. Sin embargo, British Airways indicó que ha suspendido los vuelos hacia y desde Jordania, Bahrein, Qatar, Dubái y Tel Aviv hasta finales de este mes.

Muchos ciudadanos extranjeros han salido de la región del golfo Pérsico desde que comenzó la guerra, incluidos más de 45 mil ciudadanos del Reino Unido, dijo la Cancillería británica. Unas 40.000 personas regresaron a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.