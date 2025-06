Irán censurado por OIEA por incumplimiento nuclear

VIENA (AP) — La junta de gobernadores de la agencia de control nuclear de Naciones Unidas determinó formalmente el jueves que Irán no cumple con sus obligaciones nucleares por primera vez en 20 años, una decisión que podría provocar más tensiones y poner en marcha una iniciativa para restablecer las sanciones de la ONU a Teherán más adelante este año.

Irán reaccionó de inmediato, diciendo que establecerá una nueva planta de enriquecimiento "en un lugar seguro" y que "también se están planificando otras medidas".

"La República Islámica de Irán no tiene otra opción que responder a esta resolución política", afirmaron el Ministerio de Exteriores y la Organización de Energía Atómica de Irán en un comunicado conjunto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido antes que Israel o Washington podrían llevar a cabo ataques aéreos dirigidos contra instalaciones nucleares iraníes si las negociaciones fracasan, y algunos miembros del personal estadounidense y sus familias han comenzado a abandonar la región debido a las tensiones, que se producen antes de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos el domingo en Omán. En Israel, la embajada de Estados Unidos ordenó a los empleados del gobierno estadounidense y a sus familias que permanezcan en la zona de Tel Aviv por preocupaciones de seguridad.

Diecinueve países de la junta del Organismo Internacional de Energía Atómica, que representa a los países que forman parte de la agencia, votaron a favor de la resolución, según diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato para revelar el resultado de la votación a puerta cerrada.

Rusia, China y Burkina Faso se opusieron, 11 se abstuvieron y dos no votaron.

En el borrador de la resolución visto por The Associated Press, la junta de gobernadores renueva su llamado a Irán para que proporcione respuestas "sin demora" en una investigación de larga duración sobre los rastros de uranio encontrados en varios lugares que Teherán no ha declarado como instalaciones nucleares.

Los funcionarios occidentales sospechan que los rastros de uranio podrían proporcionar evidencia de que la República Islámica tuvo un programa secreto de armas nucleares hasta 2003.

La resolución fue presentada por Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos.

Irán enumera medidas en respuesta a votación de OIEA

En declaraciones a la televisora estatal iraní después de la votación, el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán dijo que la agencia informó de inmediato al OIEA sobre las acciones "específicas y efectivas" que tomará Teherán.

"Una es la puesta en marcha de una tercera instalación segura" para enriquecer uranio, afirmó Behrouz Kamalvandi, que no ofreció más detalles acerca de su ubicación.

El jefe de la agencia, Mohammad Eslami, describió más tarde el sitio como "ya construido, preparado y ubicado en un lugar seguro e invulnerable".

El país cuenta con dos sitios subterráneos en Fordo y Natanz y ha estado construyendo túneles en las montañas cerca de Natanz desde que presuntos ataques de sabotaje israelíes alcanzaron esa planta.

El otro paso sería reemplazar las centrifugadoras antiguas por otras más avanzadas en Fordo. "La implicación de esto es que nuestra producción de materiales enriquecidos aumentará significativamente", agregó Kamalvandi.

Según el borrador de la resolución, "los numerosos incumplimientos por parte de Irán desde 2019 con sus obligaciones de proporcionar a la agencia una cooperación completa y oportuna con respecto al material nuclear no declarado y las actividades en múltiples ubicaciones no declaradas en Irán (...) constituyen un incumplimiento de sus obligaciones bajo su acuerdo de salvaguardas".

Bajo las llamadas obligaciones de salvaguardas, que forman parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, Irán está legalmente obligado a declarar todo el material y actividades nucleares y permitir que los inspectores del OIEA verifiquen que ninguno de ellos está siendo desviado de sus usos pacíficos.

El borrador de la resolución también determina que la "incapacidad (...) del OIEA para ofrecer garantías de que el programa nuclear iraní es exclusivamente pacífico plantea preguntas que están dentro de la competencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como organismo responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales".

El borrador de la resolución hace una referencia directa a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, subrayando su "apoyo a una solución diplomática a los problemas planteados por el programa nuclear iraní, incluidas las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que conduzcan a un acuerdo que aborde todas las preocupaciones internacionales relacionadas con la actividad nuclear iraní, alentando a todas las partes a participar de forma constructiva en la diplomacia".

Irán aún tiene posibilidad de cooperar con el OIEA

Un alto diplomático occidental describió la semana pasada la resolución como un "paso serio", pero agregó que los países occidentales "no cierran la puerta a la diplomacia sobre este tema". Pero si Irán no coopera podría celebrarse una reunión extraordinaria de la junta del OIEA en verano, durante la cual podría aprobarse otra resolución que remitirá el asunto al Consejo de Seguridad, apuntó el diplomático, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el tema con los medios.

Las tres naciones europeas han amenazado repetidamente con volver a imponer las sanciones levantadas al amparo del acuerdo nuclear original con Irán de 2015 si Teherán no proporciona respuestas "técnicamente creíbles" a las preguntas del organismo de control nuclear de la ONU.

La autoridad para restablecer esas sanciones tras las quejas de cualquier país incluido en el pacto expira en octubre, lo que sitúa a Occidente en un carrera contra el reloj para presionar a Irán por su programa antes de perder esa potestad.

La resolución se produce tras el llamado "informe integral" del OIEA que se distribuyó entre los estados miembro el fin de semana pasado. En el reporte, la agencia afirmó que la cooperación iraní "fue menos que satisfactoria" en lo relativo a los rastros de uranio descubiertos por inspectores nucleares en varios lugares en el país.

Uno de los sitios se dio a conocer públicamente en 2018, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo revelara ante Naciones Unidas, calificándolo de almacén nuclear clandestino oculto en una planta de limpieza de alfombras. Irán negó la información, pero en 2019, los inspectores del OIEA detectaron la presencia de rastros de uranio allí, así como en otros dos emplazamientos.