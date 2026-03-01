Irán declara luto por Ali Jameneí

Teherán, Irán.- La televisión pública iraní confirmó en la mañana de este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica y declara 40 días de luto.

La Guardia Revolucionaria del país también confirmó el fallecimiento de Jameneí y se lamentó: "Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", expresó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado de recogido por la agencia iraní Fars.

"Invitamos a todos los sectores de la sociedad a demostrar su unidad nacional y cohesión con una participación entusiasta en la defensa nacional, mostrándole al mundo y a los malvados terroristas de esta nación su solidaridad", agregó el cuerpo militar.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria iraní prometió este domingo venganza por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, con un castigo "duro y decisivo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable", dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte de clérigo de 86 años en los ataques de Israel y Estados Unidos.

La agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria, informó por su parte que la hija, el yerno y el nieto del líder supremo murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Igualmente, el mismo medio indicó que una de las nueras de Jameneí falleció durante uno de los ataques del sábado.

Es probable que la muerte del segundo líder de la República Islámica, que no tenía un sucesor designado, arroje incertidumbre al futuro de Irán —y exacerba las preocupaciones ya crecientes de un conflicto más amplio.

Jamenei ascendió al poder en 1989, al suceder al ayatolá Ruholá Jomeini, líder de la Revolución Islámica. Además de la presión sobre el programa nuclear de Irán y sus aliados armados, Jamenei afrontó graves problemas económicos y un descontento que derivó en protestas hace semanas. Respondió con la represión más sangrienta de su mandato.