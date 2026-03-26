Irán dice "no" a plan de Trump

Dubái, EAU.- Irán desestimó el miércoles un plan estadounidense para pausar la guerra en Oriente Medio y lanzó más ataques contra Israel y países árabes del Golfo Pérsico, incluido uno que provocó un enorme incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

La desafiante postura de Irán se produjo mientras Israel lanzaba bombardeos aéreos sobre Teherán y mientras Estados Unidos desplegaba paracaidistas y más marinos en la región.

La televisión estatal iraní en inglés, Press TV, citó a un funcionario anónimo diciendo que Irán rechazó la propuesta estadounidense. El reporte de Press TV se produjo después de que Pakistán transmitiera la propuesta a Irán.

"Irán terminará la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones", dijo el funcionario según Press TV. Añadió que Teherán comenzará sus "golpes contundentes" en todo Oriente Medio.

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Anteriormente, dos funcionarios de Pakistán describieron la propuesta estadounidense de 15 puntos señalando que, a grandes rasgos, aborda el alivio de sanciones, la reducción del programa nuclear iraní, y restricciones a sus misiles, y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Algunos de esos puntos eran innegociables incluso antes de la guerra: Irán ha insistido en que no discutirá su programa de misiles balísticos ni su apoyo a milicias regionales, que considera clave para su seguridad. Y su capacidad para controlar el paso por el estrecho de Ormuz representa una de sus mayores ventajas estratégicas.

Al menos 1,000 efectivos de la 82ª División Aerotransportada serán enviados a Oriente Medio en los próximos días.

El Pentágono está en proceso de enviar unos 5,000 marines más, entrenados en asaltos anfibios, y miles de marineros a la región.

El ejército israelí informó el miércoles por la tarde que había completado varias oleadas de ataques aéreos en Teherán. Añadió que, como parte de sus asaltos un día antes, alcanzó un centro de desarrollo de submarinos iraníes en Isfahán.

Irán también mantuvo la presión sobre sus vecinos árabes del Golfo Pérsico: el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita dijo que destruyó al menos ocho drones en la provincia oriental del reino, rica en petróleo, y en Bahrein se activaron las sirenas de alerta por misiles.