Irán dirige sus ataques a sus vecinos árabes

Dubái, EAU.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo que debería estar involucrado en la elección del próximo líder supremo de Irán, en momentos en que EU e Israel continuaban sus ataques al país por sexto día consecutivo. Teherán mantuvo su respuesta militar contra territorio israelí, bases estadounidenses y países en toda la región.

Trump descartó a Mojtaba Jamenei , principal aspirante a ocupar el puesto de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien fue abatido en los primeros ataques de la guerra. Los comentarios de Trump al portal noticioso estadounidense Axios probablemente renueven las interrogantes sobre si Estados Unidos e Israel buscan la caída de la República Islámica o únicamente un cambio en sus políticas, mientras el fin del conflicto luce cada vez más incierto.

La guerra se ha agudizado cada día, afectando a 14 países más en Oriente Medio y otras regiones. Azerbaiyán acusó el jueves a Irán de efectuar un ataque con drones, señalamientos que Teherán rechazó. El gobierno iraní afirmó que Estados Unidos "llegará a lamentar amargamente" el haber hundido un buque de guerra iraní cerca de Sri Lanka el día anterior.

En breves declaraciones en la Casa Blanca, Trump volvió a instar al pueblo iraní a "ayudar a recuperar su país". Esta vez prometió que Estados Unidos les otorgaría "inmunidad" en medio de la guerra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump se arremetió contra Mojtaba Jamenei, de 56 años, quien nunca ha sido elegido ni designado para un cargo gubernamental, calificándolo como "un peso ligero".

"Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán. Tengo que estar involucrado en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela", afirmó Trump.

Irán desafiante

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a la Armada estadounidense de cometer "una atrocidad en el mar" por hundir la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico esta semana, matando a por lo menos 87 personas.

Los países del Golfo Pérsico también reportaron estar bajo fuego. El Departamento de Estado estadounidense anunció el jueves el cierre de su embajada en Kuwait, la cual activó sus sistemas antiaéreos después de que fue blanco de un ataque con misiles.

Irán ha disparado oleadas de misiles y drones contra ese aliado estadounidense en el Pérsico desde que comenzó la guerra.