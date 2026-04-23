Irán dispara a 3 buques en Ormuz

Dubái, EAU.- Irán abrió fuego el miércoles contra tres buques en el estrecho de Ormuz e incautó a dos de ellos. Los ataques se produjeron un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump extendiera un alto el fuego mientras mantenía el bloqueo de los puertos iraníes.

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán ha estrangulado casi todas las exportaciones a través del estrecho, por el que transita el 20% del petróleo del mundo en tiempos de paz, sin que haya un final a la vista. Medios iraníes dijeron que la Guardia Revolucionaria, trasladaba los dos buques a Irán, lo que marcó una nueva escalada, aunque la Casa Blanca dijo que las incautaciones no violaron los términos del alto el fuego.

Medios iraníes dijeron que los buques MSC Francesca y Epaminondas estaban siendo escoltados a Irán. Estados Unidos había incautado anteriormente dos buques iraníes mientras debían celebrarse las conversaciones de alto el fuego en Pakistán.

Technomar, la empresa gestora del Epaminondas, registrada en Liberia, dijo que fue "abordado y atacado a tiros por una lancha cañonera tripulada" frente a la costa de Omán. Señaló que el puente del buque resultó dañado.

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Un segundo buque de carga fue atacado a tiros horas después, sin informe de daños, aunque la embarcación quedó entonces detenida en el agua. No se reportaron heridos entre la tripulación de ninguno de los dos buques.

Ha habido más de 30 ataques contra buques en Oriente Medio desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero con un ataque sorpresa contra Irán. Antes de eso, el estrecho estaba abierto a todo el tráfico.

Conversaciones en duda

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo a la televisión estatal que Irán no ha decidido si participará en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos. Acusó a Washington de "desprecio y falta de buena fe" en las negociaciones.

Moytabá Ferdusi Pur, jefe de la misión iraní en Egipto, dijo a The Associated Press que ninguna delegación iría a Pakistán hasta que las autoridades de Estados Unidos levanten su bloqueo.

Leavitt, la secretaría de prensa de la Casa Blanca, dijo a los periodistas que Trump no ha fijado un plazo para recibir una propuesta de los iraníes. "En última instancia, el calendario lo dictaría el comandante en jefe en Estados Unidos", afirmó.

En Teherán, la capital iraní, muchos lidiaban con la incertidumbre. "Deberíamos saber dónde estamos parados. ¿Va a ser un alto el fuego, paz o la guerra va a continuar?", dijo Mashallah Mohammad Sadegh, de 59 años.