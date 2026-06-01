Irán exige "resultados tangibles"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Teherán, Irán.- Irán aseguró este domingo que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra sin obtener "resultados tangibles" que garanticen sus derechos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que no tiene prisa por firmar un "buen acuerdo" con Teherán.

"Los soldados del frente diplomático no tienen ninguna confianza en las palabras ni en las promesas del enemigo. Lo único que cuenta para nosotros son los resultados tangibles que debemos obtener antes de asumir nuestros propios compromisos", afirmó el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una sesión virtual del Legislativo.

Qalibaf, excomandante de la Guardia Revolucionaria, sostuvo que "los logros obtenidos" por el país en el campo de batalla deben traducirse ahora en "beneficios políticos y jurídicos" mediante la diplomacia.

"Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo", subrayó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estas declaraciones se produjeron después de Trump afirmara que no tiene prisa por lograr un "buen acuerdo".