Irán inyecta gas de uranio en centrifugadoras

TEHERÁN.- La agencia de Naciones Unidas que monitorea asuntos nucleares informó que cuenta con inspectores en Irán que podrán analizar los reportes de que Teherán ha comenzado a inyectar gas de uranio en centrifugadoras avanzadas, lo que representaría una violación al acuerdo nuclear de 2015 pactado con potencias mundiales.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) señaló el sábado a The Associated Press que estaba al tanto de los informes "relacionados con las investigaciones y desarrollo de centrifugadoras por parte de Irán".

Irán anunció el sábado que ha comenzado a utilizar centrifugadoras avanzadas para enriquecer uranio y advirtió que Europa tiene poco tiempo para ofrecer nuevos términos para rescatar el histórico pacto.

La IAEA, con sede en Viena, subrayó que "inspectores de la agencia están en Irán y reportarán cualquier actividad relevante a la sede la IAEA".

Entre tanto, el director interino de la IAEA, Cornel Feruta, estaba camino a Irán.

La agencia agregó que Feruta se reunirá el domingo con altos funcionarios en Teherán como parte de lo que llamó "interacciones en curso" relacionadas con su monitoreo conforme al acuerdo nuclear. La IAEA, que emite informes de conformidad, tiene programada una reunión en Viena para el lunes.

El anuncio iraní, hecho por Behrouz Kamalvandi, de la Organización de la Energía Atómica de Irán, supone una reducción del tiempo que, según los expertos, necesitaría Teherán para tener material suficiente para un arma nuclear. Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Irán de antemano ha rebasado los niveles de almacenamiento y enriquecimiento permitidos por el acuerdo, pero sostiene que podría volver rápidamente a esos términos si Europa encuentra una fórmula para vender su petróleo en el extranjero pese a las sanciones de Estados Unidos.

No obstante, es probable que Europa cuestione las intenciones de Teherán, dado que imágenes satelitales obtenidas por The Associated Press el sábado mostraron que el buque petrolero iraní que estuvo detenido en Gibraltar y que prometió que no iría a Siria, estaba ante su costa en el Mar Mediterráneo.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos aumentaron en los últimos meses luego de misteriosos ataques a petroleros en el Estrecho de Ormuz, el derribo de un dron militar de vigilancia por parte de Teherán y otros incidentes en Oriente Medio.