Irán niega haber sido víctima de ciberataques estadounidenses

El ministro de Telecomunicaciones de Irán, Mohammad Javad-Azari Jahromi, negó hoy que los sistemas de misiles de su país haya sido víctimas de ciberataques de Estados Unidos la semana pasada, como aseguraron medios estadunidenses, y afirmó que si los hubo, fracasaron.

"A pesar de toda su intensiva campaña los enemigos no llevaron a cabo ningún ataque cibernético exitoso contra Irán", afirmó el ministro en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, ante los reportes de medios comunicación estadunidenses de que Estados Unidos lanzó uno el jueves pasado.

Los diarios The Washington Post y The New York Times informaron el fin de semana que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó ataques cibernéticos contra los sistemas de misiles de Irán, luego de que Teherán derribó el jueves pasado a un dron militar de vigilancia estadunidenses que presuntamente violó su espacio aéreo

El ministro iraní aseguró que el escudo nacional de defensa cibernética desactivó 33 millones de ataques cibernéticos a Irán el pasado año fiscal, que finalizó el 20 de marzo pasado, según un reporte de la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA, por sus siglas en inglés).

"Hemos estado enfrentando el terrorismo cibernético, como (el virus cibernético) Stuxnet, y el unilateralismo estadunidense, como las sanciones, durante mucho tiempo", escribió Jahromi.