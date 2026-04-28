Irán realiza otra propuesta a EU

El Cairo, Egipto.- Irán ha ofrecido poner fin al control que ejerce sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que aplazaría las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica, afirmaron el lunes dos funcionarios regionales con conocimiento del asunto.

Parece poco probable que el presidente estadounidense Donald Trump acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero.

Con un alto el fuego aun en vigor, Estados Unidos e Irán se encuentran en un punto muerto sobre el estrecho, por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo. El bloqueo de Estados Unidos está diseñado para impedir que Irán venda su petróleo, privándolo de ingresos cruciales y, al mismo tiempo, creando potencialmente una situación en la que Teherán tenga que cerrar la producción porque no tiene dónde almacenar el petróleo.

Pero el cierre del estrecho ha puesto presión sobre Trump, ya que los precios del petróleo y la gasolina se han disparado antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato, y ha presionado a sus aliados del golfo Pérsico, que utilizan la vía marítima para exportar su petróleo y gas.

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La frustración entre muchas naciones está aumentando, y el lunes hubo nuevas exigencias para poner fin al bloqueo que ha tenido efectos de gran alcance en toda la economía mundial, incluyendo elevar el precio de los fertilizantes, los alimentos y otros productos básicos.

Decenas de naciones reiteraron los llamados a abrir la vía marítima crítica en una declaración conjunta encabezada por Baréin.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo el lunes al Consejo de Seguridad que el costo humanitario está aumentando.

"Estas presiones están derivando en tanques de combustible vacíos, estantes vacíos, y platos vacíos", manifestó.

El canciller alemán Friedrich Merz criticó el lunes a Estados Unidos por entrar en la guerra sin una estrategia. "El problema con conflictos como éstos es siempre el mismo: no se trata sólo de entrar. También hay que salir", declaró Merz.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, arremetió contra todas las partes. Señaló que la crisis comenzó después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán sin objetivos claros "de una manera que viola el derecho internacional".