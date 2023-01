Irán sentencia a muerte a exfuncionario por espionaje

Irán sentenció a muerte a un exfuncionario de defensa de alto rango luego de declararlo culpable de espiar para Gran Bretaña, informó el miércoles una agencia de noticias estatal.

La judicatura dijo que Ali Reza Akbari, quien fue viceministro de defensa hasta 2001, era un "espía clave" para la inteligencia británica, de acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias Tasnim. Señaló que los servicios de inteligencia iraníes descubrieron el espionaje al proporcionarle información falsa.

Tasnim también reportó que el exfuncionario había espiado en conversaciones nucleares entre Irán y potencias occidentales. Akbari fue viceministro de defensa durante el gobierno del presidente Mohammad Khatami, un reformista que luchó por tener mejores relaciones con las naciones de Occidente.

Desde hace años, Teherán estado enfrascado en un conflicto con Estados Unidos e Israel, caracterizado por ataques encubiertos en torno a su programa nuclear. El asesinato del principal científico nuclear iraní en 2020, del cual Irán responsabilizó a Israel, indicó que los servicios de inteligencia extranjeros habían hecho grandes avances.

Akbari, que dirigía un centro de estudios privado, no ha sido visto en público desde 2019, cuando fue detenido.

Las autoridades no han divulgado algún detalle sobre su juicio. Aquellos acusados de espionaje y otros delitos relacionados con la seguridad nacional generalmente son juzgados en privado, donde, según dicen los grupos defensores de derechos humanos, no pueden elegir a sus abogados y no pueden ver la evidencia en su contra.

Tasnim señaló que la Corte Suprema ratificó su sentencia y que el hombre tuvo acceso a un abogado. No había información sobre cuándo se realizaría la ejecución.

Akbari encabezó la implementación de un cese del fuego de 1988 entre Irán e Irak, luego de una devastadora guerra de ocho años y tras haber trabajado de cerca con observadores de la ONU.