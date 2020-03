Irán triplicó provisión de uranio: ONU

VIENA.- Irán casi ha triplicado su provisión de uranio enriquecido en los últimos tres meses y ahora tiene más de una tonelada, en violación del acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, y se niega a responder preguntas sobre tres posibles sitios nucleares no declarados, reveló el martes la agencia de supervisión nuclear de las Naciones Unidas.

En un documento confidencial a los países miembros y al que tuvo acceso The Associated Press, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que, al 19 de febrero, Irán acumulaba 1.020,9 kilos de uranio enriquecido, comparado con 372,3 kilos de acuerdo con el informe del 3 de noviembre de 2019. Con la cantidad de uranio enriquecido acumulado, Irán está ahora al borde de la capacidad de fabricar un arma nuclear, algo que Teherán insiste que no desea hacer.

El acuerdo nuclear de 2015, firmado con Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia le permite acumular 202,8 kilos. El acuerdo nuclear prometía otorgar incentivos económicos a Irán a cambio de limitar su programa nuclear, pero desde que el presidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018.