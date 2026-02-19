Irán y Rusia realizan ejercicios militares conjuntos en golfo de Omán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán llevó a cabo ejercicios militares anuales con Rusia el jueves, y un segundo portaaviones estadounidense se acercaba a Oriente Medio, mientras Estados Unidos e Irán aseguran estar preparados para la guerra si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní no prosperan.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que cree que de 10 a 15 días es "tiempo suficiente" para que Irán llegue a un acuerdo. Pero las conversaciones llevan años estancadas, e Irán se niega a discutir las demandas de Estados Unidos e Israel de que reduzca su programa de misiles y rompa lazos con milicias armadas. Las conversaciones indirectas de las últimas semanas lograron pocos avances visibles, y una o ambas partes podrían estar ganando tiempo para los preparativos finales de guerra.

El gobierno de Irán es más vulnerable que nunca, tras 12 días de ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares y militares el año pasado, así como por las protesta de enero que fueron reprimidas violentamente. Pero aún es capaz de atacar a Israel y bases estadounidenses en la región, y ha advertido que cualquier acción bélica desencadenaría una guerra regional.

A principios de semana, Irán inició también maniobras que incluyeron fuego real en el estrecho de Ormuz, la estrecha entrada al golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

Las tensiones también aumentan dentro de Irán, mientras se realizan ceremonias en honor de los manifestantes muertos 40 días después de su muerte a manos de fuerzas de seguridad. En algunas de esas reuniones se escucharon gritos contra el gobierno a pesar de las amenazas de las autoridades.

Trump vuelve a amenazar a Irán

Los movimientos de más buques de guerra y aviones estadounidenses, y el portaaviones USS Gerald R. Ford cerca de la desembocadura del mar Mediterráneo, no garantizan un ataque de Estados Unidos a Irán, pero sí le dan a Trump la capacidad de llevarlo a cabo si así lo decide.

Hasta ahora, Trump ha evitado atacar la República Islámica tras fijar como líneas rojas la muerte de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas ordenadas por Teherán, y volvió a entablar conversaciones con Irán, reanudando un proceso que se había visto interrumpido por la guerra entre Irán e Israel en junio.

Irán aceptó redactar una propuesta por escrito para abordar las preocupaciones estadounidenses planteadas durante las conversaciones indirectas de esta semana en Ginebra, según un alto funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario dijo que altos funcionarios de seguridad nacional se reunieron el miércoles para hablar sobre Irán y fueron informados de que se espera que las "fuerzas completas" necesarias para llevar a cabo una posible acción militar estén listas para mediados de marzo. El funcionario no proporcionó un plazo para cuándo se espera que Irán entregue su respuesta escrita.

"Con los años ha demostrado que no es fácil llegar a un acuerdo significativo con Irán, y tenemos que llegar a un acuerdo significativo. Si no, ocurren cosas malas", expresó Trump el jueves.

Más tarde, al responder preguntas de los reporteros, Trump dijo que Irán tiene de 10 a 15 días para llegar a un acuerdo. "Yo pensaría que eso sería tiempo suficiente", aseveró.

Irán realiza maniobras con Rusia

En los ejercicios del jueves, fuerzas iraníes y marinos rusos llevaron a cabo operaciones en el golfo de Omán y el océano Índico, reportó la agencia noticiosa estatal iraní IRNA. Las maniobras tienen como propósito "mejorar la coordinación operativa, así como al intercambio de experiencias militares", añadió.

Imágenes difundidas posteriormente por Irán mostraban a miembros de las fuerzas especiales navales de la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, abordando un buque en el ejercicio. Se cree que esas fuerzas han sido utilizadas en el pasado para apoderarse de embarcaciones en rutas internacionales clave.

Irán también emitió un aviso a los pilotos en la región sobre disparos de cohetes, lo que sugiere que planeaban lanzar misiles antibuque durante el ejercicio.

Mientras, datos de seguimiento mostraban que el portaaviones Ford estaba el miércoles al mediodía frente a la costa de Marruecos, en el océano Atlántico, lo que significa que el navío podría pasar por Gibraltar y posiblemente posicionarse en el Mediterráneo oriental junto con los destructores que lo acompañan.

Probablemente tomaría más de una semana para que el Ford estuviera frente a la costa de Irán.

Israel está haciendo sus propios preparativos ante posibles ataques con misiles iraníes en respuesta a cualquier acción de Estados Unidos.

"Estamos preparados para cualquier escenario", dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el jueves, y añadió que si Irán ataca a Israel, "experimentarán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar".

Netanyahu, quien se reunió con Trump la semana pasada, desde hace tiempo ha presionado para que Estados Unidos adopte medidas más duras contra Irán y dice que cualquier acuerdo no sólo debe poner fin a su programa nuclear, sino frenar su arsenal de misiles y obligarlo a cortar lazos con milicias como Hamás y Hezbollah.

Irán ha dicho que las conversaciones actuales solo deben centrarse en su programa nuclear, y que no ha estado enriqueciendo uranio desde los ataques estadounidenses e israelíes del año pasado. Trump dijo en ese momento que los ataques habían "aniquilado" las instalaciones nucleares de Irán, pero el daño exacto se desconoce, ya que Teherán ha impedido la entrada de inspectores internacionales.

Irán siempre ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, mientras que Estados Unidos y otros alegan que su propósito es desarrollar armas con el tiempo. Se cree ampliamente que Israel sí tiene armas nucleares, pero no lo ha confirmado ni lo ha negado.