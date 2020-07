Irlanda, preocupada por los viajes con Reino Unido tras apertura de fronteras

DUBLÍN (EFE).- El primer ministro irlandés, el centrista Micheál Martin, se mostró hoy preocupado por el impacto que podrían tener sobre la pandemia de coronavirus los viajes entre su país y el vecino Reino Unido.



Martin efectuó esas declaraciones a la cadena británica BBC, después de que el Gobierno de Londres exima desde este viernes de permanecer catorce días en cuarentena a las personas procedentes de más de cincuenta países, entre ellos España, considerados con riesgo menor de la COVID-19.

Esta exención se aplica en Inglaterra (la región más poblada del país, con 56 de los 66.6 millones de habitantes), Gales e Irlanda del Norte a las personas que lleguen o regresen de 76 países, mientras que Escocia limita la lista a 57, excluyendo el territorio español.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo de Dublín subrayó hoy que las autoridades irlandesas aún obligan a las personas que entren en el país, excepto a las procedentes de Irlanda del Norte, a aislarse durante dos semanas, una medida que seguirá en vigor hasta, al menos, el 20 de julio.

"Tenemos que ser cautos con (los viajes con) el Reino Unido, por ejemplo se decretó recientemente un confinamiento en Leicester", recordó Martin.

No obstante, precisó, estos problemas "no solo afectan al Reino Unido", sino a "los viajes internacionales en general", motivo por el que su Gobierno ha aconsejado a la ciudadanía que no se desplace al extranjero, "tal y como recomiendan nuestras autoridades sanitarias".

Expresó su confianza en que, después del 20 de julio, puedan publicar una "lista verde" que enumere los países "seguros para viajar", aquellos, indicó, con menos riesgos de contagios de la COVID-19.

El "taoiseach" (primer ministro irlandés) señaló que quince de los veintitrés nuevos casos de coronavirus confirmados el jueves estaban relacionados "directa o indirectamente con viajes internacionales", motivo por el que su gabinete actúa con "cautela".

Según los últimos datos oficiales publicados este jueves, con esos veintitrés contagios la cifra total de casos en Irlanda se eleva a 25 mil 565, mientras que los fallecidos suman 1,743, tras registrarse seis muertes en las veinticuatro horas anteriores.