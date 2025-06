Israel ataca a Teherán

Dubái, EAU.- Israel atacó el viernes lo que dijo eran objetivos del programa nuclear de Irán, lo que aumentó la posibilidad de una guerra total entre los dos países de Oriente Medio. Parecía ser el ataque más significativo que Irán ha enfrentado desde su guerra con Irak en la década de 1980.

Entre los blancos atacados por Israel en Irán se encontraba la principal instalación de enriquecimiento de uranio del país.

El líder de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, murió también en los ataques, informó la televisión estatal iraní, lo que representa un duro golpe para el gobierno de Teherán y una escalada inmediata en el conflicto entre las naciones. Otros altos funcionarios militares y científicos también murieron.

Los ataques de Israel se produjeron en un contexto de tensión por el programa nuclear de Irán. Por su parte, Estados Unidos, que había pedido a Israel que no lanzara un ataque durante las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, afirmó que no estuvo involucrado en el ataque y advirtió que no deben lanzarse represalias contra intereses o personal estadounidenses.

Funcionarios israelíes describieron el ataque como una lucha por la supervivencia de su nación y dijeron que su propósito era impedir que Irán construyera bombas nucleares, aunque sigue sin estar claro cuán cerca está el país de lograrlo.

“Podría ser un año. Podría ser en unos pocos meses”, dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras prometía continuar atacando a Irán durante el tiempo que fuera necesario para “eliminar esta amenaza”.

Múltiples sitios en la capital iraní fueron atacados por Israel, y Netanyahu dijo que el ataque tenía como objetivo instalaciones nucleares y militares. Israel también atacó a funcionarios que dirigen el programa nuclear de Irán y su arsenal de misiles balísticos.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que la instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz fue blanco de ataques, y dijo que estaba monitoreando los niveles de radiación.

El ataque contra Irán requirió que Israel usara aeronaves de reabastecimiento de combustible aire-aire para acercar sus aviones de combate lo suficiente como para atacar. No estaba claro hasta el momento si los aviones israelíes entraron en el espacio aéreo iraní o si dispararon los llamados “misiles de largo alcance” desde fuera.

La Junta de Gobernadores del OIEA censuró a Irán el jueves por primera vez en 20 años por su negativa a trabajar con sus inspectores. Tras ello, Irán anunció que establecería un tercer sitio de enriquecimiento de uranio.