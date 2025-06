Israel condena colocación de pantallas negras en feria aeronáutica de París

PARÍS (AP) — El Ministerio de Defensa de Israel condenó la colocación de pantallas negras de separación alrededor de sus pabellones de la industria de defensa en la feria aeronáutica en París, calificó la medida como "indignante y sin precedentes" y exigió una rectificación inmediata por parte de las autoridades francesas y los organizadores del evento.

Las pantallas aparecieron de la noche a la mañana antes de la apertura el lunes del Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio, y separaban visualmente los puestos israelíes de docenas de otros expositores internacionales. Funcionarios israelíes dijeron que la medida respondía a una demanda de última hora de los organizadores de que se retirasen sistemas de armas ofensivas de la exhibición, una solicitud que rechazaron.

"Los franceses se esconden detrás de supuestas consideraciones políticas para excluir las armas ofensivas israelíes de una exhibición internacional, armas que compiten con las industrias francesas", dijo el ministerio en un comunicado el lunes, calificando la acción de "fea e impropia".

Una corte francesa de apelaciones falló el viernes en contra de grupos activistas que buscaban bloquear la participación de empresas israelíes en la feria debido a la guerra en Gaza. A pesar del visto bueno legal, Israel dice que en la práctica se le ha censurado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sylvain Pavillet, un abogado que trabaja con los organizadores del salón aeronáutico, afirmó que la decisión final sobre quién puede exponer recae en el gobierno francés, no en el propio salón.

"La feria no es la que decide qué países pueden asistir al salón o no", dijo a The Associated Press. "Esa decisión corresponde al gobierno. No somos un estado. Somos una empresa comercial."

El Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio, que se celebra en el Aeropuerto de Le Bourget, es uno de los eventos más grandes y prestigiosos del mundo para la industria aeroespacial y de defensa.