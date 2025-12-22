Israel construirá más casas en Cisjordania

Tel Aviv, Israel.- El gabinete de Israel aprobó una propuesta para 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, informó un ministro de ultraderecha el domingo.

Es el paso más reciente del gobierno de ultraderecha para avanzar con una oleada de construcción en el territorio ocupado que amenaza aún más la posibilidad de un Estado palestino.

Los asentamientos incluyen dos que fueron evacuados durante un plan de retirada en 2005, indicó el ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich, quien ha impulsado una agenda de expansión de asentamientos en Cisjordania. Smotrich escribió en X que esto eleva el número total de nuevos asentamientos en los últimos años a 69.

La aprobación incrementa casi 50% el número de asentamientos en Cisjordania durante el mandato del gobierno actual, pasando de 141 en 2022 a 210, tras la aprobación actual, según Peace Now, un grupo de monitoreo que se opone a los asentamientos. Estas colonias son consideradas ilegales bajo el derecho internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se dijo que dos de los asentamientos legalizados en la última aprobación son Kadim y Ganim, que fueron dos de los cuatro asentamientos en Cisjordania desmantelados en 2005 como parte de su retirada de la Franja de Gaza. Ha habido múltiples intentos de reasentar estos, después de que el gobierno de ultraderecha de Israel derogara una ley de 2005 que evacuó los cuatro puestos de avanzada y prohibió a los israelíes reingresar a las áreas en marzo de 2023.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza —áreas reclamadas por los palestinos para un futuro Estado— en la guerra de 1967. Ha asentado a más de 500.000 judíos en Cisjordania, además de más de 200.000 en Jerusalén Oriental. La expansión de los colonos ha ido acompañada de un aumento de los ataques contra palestinos en Cisjordania en los últimos meses.