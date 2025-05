Israel intensifica bombardeos en Gaza: al menos 93 muertos en plena gira de Trump por Medio Oriente

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Al menos 93 personas fallecieron a consecuencia de los ataques israelíes en Gaza el viernes, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluía su gira por varios países de la región.

Los ataques registrados durante la noche alcanzaron todo el enclave palestino, incluyendo las afueras de Deir al-Balah y la ciudad de Jan Yunis. Según el Ministerio de Salud, cientos de personas más resultaron heridas.

Los ataques generalizados se producen mientras Trump finaliza una gira en la que visitó estados del golfo Pérsico, pero no Israel. Había una esperanza generalizada de que la visita pudiera dar lugar a un acuerdo de alto el fuego o a la reanudación de la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza. El bloqueo impuesto por Israel al territorio está ya en su tercer mes.

Hablando con reporteros en un foro empresarial en Abu Dabi, en el último día de su viaje, Trump dijo que estaba tratando de resolver una serie de crisis globales, incluida la guerra en la Franja. "Estamos pendientes de Gaza", manifestó. "Y tenemos que encargarnos de eso. Hay mucha gente muriendo de hambre. Están pasando muchas cosas malas".

Israel afirmó el viernes que seguía adelante con sus operaciones contra insurgentes en Gaza y que había atacado 150 objetivos en el último día, incluyendo puestos de misiles antitanque y estructuras militares. En el norte de la Franja, eliminó a varios insurgentes que gestionaban un complejo de observación, añadió.

Los ataques se prolongaron durante horas en la madrugada del viernes y llevaron a los residentes a huir del campo de refugiados de Jabaliya y de la ciudad de Beit Lahiya. Se produjeron tras días de operaciones similares que han causado más de 130 fallecidos, según el Ministerio de Salud gazatí.

Después de los ataques, un humo negro se elevaba sobre Jabaliya mientras los residentes agarraban lo que podían de sus pertenencias y huían en carros tirados por burros, en coche y a pie.

"El ejército nos atacó, bombardeando, matando... Salimos de casa con dificultad, entre muerte y cadáveres, y no nos llevamos nada", contó Feisal Al-Attar, quien escapó de Beit Lahiya.

Netanyahu promete intensificar la guerra

A principios de semana, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se comprometió a seguir adelante con la escalada prometida en la guerra en Gaza para lograr su objetivo de destruir al grupo insurgente Hamás, que gobierna el territorio.

En comentarios difundidos por la oficina de Netanyahu el martes, el mandatario indicó que las fuerzas israelíes estaban a pocos días de entrar en Gaza "con gran fuerza para completar la misión... Lo que significa destruir a Hamás".

Un funcionario israelí dijo que los ataques del viernes eran acciones preparatorias previas a un operativo más grande y tenían como objetivo enviar a Hamás el mensaje de que la campaña comenzará pronto si no se llega a un acuerdo para liberar a los rehenes. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

El mismo funcionario indicó que los miembros del gobierno estaban reunidos el viernes para evaluar las conversaciones en Qatar, donde se llevan a cabo las negociaciones de alto el fuego, y decidir los próximos pasos.

El vocero del gobierno israelí, David Mencer, dijo a The Associated Press el viernes que el ejército está intensificando sus operaciones como lleva haciendo desde que el grupo insurgente dejó de liberar rehenes. "Nuestro objetivo es llevarlos a casa y hacer que Hamás renuncie al poder", apuntó al tiempo que afirmó que Israel mantendrá la presión mientras negocia y que se están obteniendo resultados.

"Oportunidad histórica"

El viernes, las familias de los rehenes dijeron que se despertaron con el "corazón oprimido" ante los reportes del recrudecimiento de la ofensiva israelí y pidieron a Netanyahu que "se uniera" a los esfuerzos de Trump para liberar a los rehenes.

"Perder esta oportunidad histórica para un acuerdo que traiga a los rehenes a casa sería un fracaso rotundo que será recordado con infamia para siempre", apuntaron las familias en un comunicado emitido por el foro de rehenes, que las apoya.

La guerra comenzó cuando insurgentes liderados por Hamás mataron a 1.200 personas en una incursión en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La ofensiva de represalia israelí se ha cobrado la vida de más de 53.000 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud gazatí, que no indica cuántos eran combatientes. Casi 3.000 personas fallecieron desde que Israel rompió un alto el fuego el 18 de marzo, añadió el ministerio.

Hamás todavía retiene a 58 de los aproximadamente 250 rehenes que tomó durante su ataque, de los cuales se cree que 23 siguen vivos, aunque las autoridades israelíes han mostrado preocupación por el estado de tres de ellos.

Bloqueo a Gaza entra en su tercer mes

Los ataques se producen además mientras Israel entra en su tercer mes de bloqueo a la Franja, impidiendo la entrada de alimentos, combustible, medicinas y otros suministros, lo que agrava la crisis humanitaria. Israel afirmó que el objetivo de esta medida es presionar a Hamás para que libere a los rehenes y dijo que no permitirá la entrada de ayuda.

A principios de semana, una nueva organización humanitaria que tiene el respaldo de Estados Unidos para hacerse cargo del reparto de la ayuda dijo que espera comenzar a trabajar antes de final de mes, tras lo que describe como acuerdos clave con funcionarios israelíes.

En un comunicado, el grupo, llamado Fundación Humanitaria de Gaza, identificó a varios militares veteranos estadounidenses, excoordinadores humanitarios y contratistas de seguridad que, según indicó, liderarían la campaña de reparto.

Muchos en la comunidad humanitaria, incluyendo Naciones Unidas, afirmaron que el sistema no se ajusta a los principios humanitarios y no podrá satisfacer las necesidades de los palestinos en Gaza, por lo que no participarán.