Israel intercepta flotilla de ayuda

Atenas, Grecia.- Activistas que navegaban en decenas de barcos e intentaban romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la Franja de Gaza denunciaron el jueves que fuerzas israelíes interceptaron las embarcaciones durante la noche, destrozando motores y deteniendo a algunos ocupantes mientras navegaban en aguas internacionales cerca de Grecia.

La Global Sumud Flotilla zarpó a principios de mes desde Barcelona. Los organizadores dijeron que participarían más de 70 embarcaciones y 1.000 personas de todo el mundo, y que más barcos se sumarían a la comitiva a medida que avanzara hacia el este por el Mediterráneo.

Según el rastreador de barcos publicado en la web del grupo activista, 22 embarcaciones fueron interceptadas en aguas internacionales al oeste de la isla griega de Creta, y otras 36 seguían navegando a media mañana del jueves.

El Ministerio de Exteriores de Israel dijo en una publicación en X que estaba trasladando a territorio israelí a unos 175 activistas de más de 20 barcos que participaban en la flotilla.

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"Las acciones de Israel... suponen una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en medio del Mediterráneo, a más de 600 millas de Gaza, a la vista de todo el mundo", declaró el grupo en un comunicado de prensa. La distancia es de más de 1.000 kilómetros de Gaza.

Israel y Egipto han impuesto distintos grados de bloqueo sobre Gaza desde que el grupo insurgente Hamás tomó el poder de manos de fuerzas palestinas rivales en 2007. Israel sostiene que la medida es necesaria para impedir que Hamás importe armas, mientras que los críticos afirman que equivale a un castigo colectivo contra toda la población palestina de la Franja.