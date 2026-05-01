logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES!

Fotogalería

¡FELICIDADES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Israel intercepta flotilla de ayuda

Intentaban romper bloqueo marítimo sobre la Franja de Gaza

Por AP

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Israel intercepta flotilla de ayuda

Atenas, Grecia.- Activistas que navegaban en decenas de barcos e intentaban romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la Franja de Gaza denunciaron el jueves que fuerzas israelíes interceptaron las embarcaciones durante la noche, destrozando motores y deteniendo a algunos ocupantes mientras navegaban en aguas internacionales cerca de Grecia.

La Global Sumud Flotilla zarpó a principios de mes desde Barcelona. Los organizadores dijeron que participarían más de 70 embarcaciones y 1.000 personas de todo el mundo, y que más barcos se sumarían a la comitiva a medida que avanzara hacia el este por el Mediterráneo.

Según el rastreador de barcos publicado en la web del grupo activista, 22 embarcaciones fueron interceptadas en aguas internacionales al oeste de la isla griega de Creta, y otras 36 seguían navegando a media mañana del jueves.

El Ministerio de Exteriores de Israel dijo en una publicación en X que estaba trasladando a territorio israelí a unos 175 activistas de más de 20 barcos que participaban en la flotilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Las acciones de Israel... suponen una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en medio del Mediterráneo, a más de 600 millas de Gaza, a la vista de todo el mundo", declaró el grupo en un comunicado de prensa. La distancia es de más de 1.000 kilómetros de Gaza.

Israel y Egipto han impuesto distintos grados de bloqueo sobre Gaza desde que el grupo insurgente Hamás tomó el poder de manos de fuerzas palestinas rivales en 2007. Israel sostiene que la medida es necesaria para impedir que Hamás importe armas, mientras que los críticos afirman que equivale a un castigo colectivo contra toda la población palestina de la Franja.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Jay Clayton, fiscal estrella de Trump que llevará el caso Rocha
    Jay Clayton, fiscal estrella de Trump que llevará el caso Rocha

    "Jay" Clayton, fiscal estrella de Trump que llevará el caso Rocha

    SLP

    El Universal

    Clayton reafirma compromiso para llevar ante la justicia a funcionarios corruptos vinculados al crimen.

    Secretaría de Economía anuncia salida de Santiago Nieto del IMPI
    Secretaría de Economía anuncia salida de Santiago Nieto del IMPI

    Secretaría de Economía anuncia salida de Santiago Nieto del IMPI

    SLP

    El Universal

    Además de Nieto, otros funcionarios presentaron renuncias; sus sustitutos serán anunciados próximamente.

    Roberto Sánchez inicia campaña para balotaje presidencial en Perú
    Roberto Sánchez inicia campaña para balotaje presidencial en Perú

    Roberto Sánchez inicia campaña para balotaje presidencial en Perú

    SLP

    AP

    Perú enfrenta inestabilidad política con ocho presidentes en una década y aumento de la delincuencia.

    Trump aprueba oleoducto Keystone Light para crudo canadiense
    Trump aprueba oleoducto Keystone Light para crudo canadiense

    Trump aprueba oleoducto Keystone Light para crudo canadiense

    SLP

    AP

    El proyecto Keystone Light evitaría cancelaciones futuras y enfrenta críticas por riesgos ambientales.