Israel lanza nuevos bombardeos contra Teherán tras exigencia de Trump

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel lanzó intensos bombardeos en la capital de Irán el miércoles, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera a los residentes de Teherán que evacuaran y exigiera a Irán una rendición incondicional.

La incertidumbre sacudió la región y algunos habitantes de Teherán huían de sus hogares en el quinto día de la campaña aérea de Israel contra Irán.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoció por primera vez que los ataques israelíes contra la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz también habían dañado su instalación subterránea de centrifugado, y no sólo una instalación superficial, como se había indicado anteriormente.

Israel afirma que su ataque es necesario para evitar que Irán se acerque más a construir un arma atómica. Los ataques han matado al menos a 224 personas en Irán.

En respuesta, Irán ha lanzado unos 400 misiles y cientos de drones a Israel. Hasta ahora, 24 personas han muerto en Israel.

Israel ataca Teherán de nuevo

Una gran explosión se escuchó alrededor de las 5 a.m. del miércoles en Teherán, tras otras explosiones que se registraron antes en la oscuridad del amanecer.

Las autoridades en Irán no ofrecieron información sobre los ataques, lo cual se ha vuelto cada vez más común a medida que la campaña de bombardeos israelíes se ha intensificado desde que comenzaron el viernes.

Los israelíes advirtieron anteriormente que podrían atacar un vecindario al sur del Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que incluye barrios residenciales, instalaciones militares, empresas farmacéuticas y compañías industriales.

Israel también afirmó haber matado en Teherán al general iraní Alí Shadmani, a quien describió como el comandante militar de mayor rango del país.

Shadmani era poco conocido en el país antes de ser nombrado la semana pasada como jefe del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de la Guardia Revolucionaria (para un papel similar al de jefe de Estado Mayor) tras el asesinato de su predecesor, el general Gholam Ali Rashid, a manos de Israel.

Trump exige rendición iraní

Trump dejó la cumbre del G7 en Canadá un día antes de lo planeado para ocuparse del conflicto entre Israel e Irán, y dijo a reporteros: "No estoy buscando un alto el fuego. Estamos buscando algo mejor que un alto el fuego".

Cuando se le pidió que explicara, dijo que Estados Unidos quería ver "un verdadero fin" al conflicto, que podría implicar que Irán "se rinda por completo".

"No tengo mucho humor para negociar", añadió.

Más tarde, lanzó una advertencia en redes sociales al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la que dijo que Estados Unidos conoce su ubicación exacta y exigió la "rendición incondicional" de Irán, sin dar más detalles.

Trump publicó que no había planes para asesinar a Jamenei "al menos no por ahora". A pesar de advertir que la "paciencia de Estados Unidos se agota", indicó que las conversaciones diplomáticas seguían siendo una opción, y dijo que podría enviar al vicepresidente JD Vance y al enviado especial Steve Witkoff a reunirse con los iraníes.

Irán promete más ataques

Irán no respondió por el momento a las publicaciones del presidente, pero los mandos militares de la nación islámica prometieron que Israel verá más ataques próximamente.

"Las operaciones que se han llevado a cabo hasta ahora han sido únicamente con el propósito de advertir y disuadir", dijo el general Abdul Rahim Mousavi, comandante en jefe del ejército de Irán, en un video. "La operación punitiva se llevará a cabo pronto".

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablaron por teléfono el martes sobre la situación, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El ejército israelí advirtió a los habitantes de Israel que se mantengan cerca de los refugios mientras Irán lanza una nueva oleada de misiles, pero los funcionarios dijeron que la mayoría de los proyectiles fueron interceptados. Las sirenas se activaron en el sur de Israel, incluida la ciudad de Dimona, el corazón del programa de armas nucleares que Israel nunca ha reconocido.

Irán lanzó otra andanada temprano el miércoles. Los servicios de emergencia israelíes no tenían informes de heridos por el momento. La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó en un mensaje que la andanada incluía el uso de misiles Fatah, que Teherán describe como hipersónicos. Israel no ha reconocido que Irán use misiles hipersónicos.

Las armas hipersónicas, que vuelan a velocidades superiores a Mach 5, plantean desafíos cruciales a los sistemas de defensa antimisiles debido a su velocidad y maniobrabilidad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que su embajada en Jerusalén permanecerá cerrada hasta el viernes debido a "la situación de seguridad actual y el conflicto en curso entre Israel e Irán".

Irán ha disparado menos misiles en cada una de sus oleadas, y la tarde del martes apenas lanzó unos cuantos. No ha dado explicaciones sobre la reducción en la intensidad de sus ataques, pero el descenso se produce después de que Israel atacó un gran número de plataformas de lanzamiento iraníes.

Tiendas cerradas y largas filas para comprar gasolina en Irán

Repitiendo un llamado anterior del ejército israelí para que unos 330.000 residentes de un vecindario en el centro de Teherán evacuaran, Trump publicó el martes en redes sociales que "todos deben evacuar Teherán de inmediato".

Teherán es una de las ciudades más grandes de Oriente Medio, con alrededor de 10 millones de habitantes, quienes han estado huyendo desde que comenzaron las hostilidades.

Cuando se le preguntó por qué había instado a la evacuación de Teherán, Trump dijo que "sólo quiero que la gente esté a salvo".

El centro de Teherán parecía comenzar a vaciarse temprano el martes, pues se veían muchas tiendas cerradas. El antiguo Gran Bazar de la ciudad también estaba cerrado, algo que sólo ha ocurrido en el pasado durante manifestaciones antigubernamentales o en el apogeo de la pandemia de coronavirus.

En las carreteras que salen de Teherán hacia el oeste, el tráfico estaba completamente detenido. Muchos parecían dirigirse hacia la zona del mar Caspio, un popular destino vacacional donde un gran número de iraníes de clase media y alta tienen segundas residencias. También se podían ver largas filas en las gasolineras de Teherán.

Imágenes satelitales analizadas el miércoles por The Associated Press parecen mostrar que no hay embarcaciones ancladas frente a la sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos en Bahréin, a unos 1.062 kilómetros (660 millas) al sur de Teherán. Dispersar barcos es una técnica de seguridad común empleada por las armadas de todo el mundo en tiempos de problemas.

Irán ha amenazado con atacar instalaciones militares estadounidenses en la región, aunque no ha habido ningún ataque hasta ahora desde que comenzó la campaña israelí contra Irán el viernes.

Señales de que Irán está restringiendo el acceso al mundo exterior

Las autoridades iraníes parecían estar limitando el acceso de la población al mundo exterior. El servicio telefónico e internet sufrió cortes, mientras que los teléfonos fijos eran incapaces de recibir o realizar llamadas internacionales. NetBlocks, un grupo de monitoreo de internet, informó que había detectado una caída significativa en el tráfico en línea desde el país.

El Comando de Seguridad Cibernética de Irán reconoció las restricciones de internet y en un comunicado transmitido por la televisión estatal iraní dijo que estaba "implementando numerosas medidas para diferentes partes del país". La medida tenía como objetivo impedir que los enemigos "continúen explotando la infraestructura para llevar a cabo operaciones cibernéticas y militares", decía el comunicado.

Irán ha restringido importantes herramientas de comunicación en el pasado, durante protestas o en la guerra Irán-Irak de la década de 1980.

Los sitios web internacionales parecían estar bloqueados, a diferencia de las páginas nacionales, lo que probablemente indica que Irán había activado la llamada "red halal", su propia versión de internet controlada a nivel local con el objetivo de restringir lo que la población puede ver.

La televisión estatal de Irán instó el martes a la población a eliminar la aplicación de mensajería WhatsApp de sus teléfonos, asegurando sin pruebas que la app recopila información de los usuarios para enviarla a Israel.

En un comunicado, WhatsApp expresó preocupación de que "estos informes falsos sean una excusa para bloquear nuestros servicios en un momento en que la gente más los necesita".

OIEA reporta más daños en instalación de enriquecimiento de uranio

El OIEA señaló que ahora cree que los primeros bombardeos israelíes contra la instalación de enriquecimiento de Natanz en Irán recibieron "impactos directos" en las salas subterráneas de centrifugado.

Imágenes satelitales recopiladas tras los ataques del viernes mostraban "elementos adicionales que indican impactos directos en las salas de enriquecimiento subterráneas", dijo el OIEA.

El OIEA había informado anteriormente que los ataques israelíes habían destruido una sala superficial de enriquecimiento en Natanz y habían dejado fuera de servicio el equipamiento eléctrico que daba energía a la instalación, que se encuentra a 220 kilómetros (135 millas) al sureste de Teherán.

La mayor parte del enriquecimiento de uranio en Irán tiene lugar bajo tierra para protegerlo de bombardeos.

Israel ha atacado Natanz en repetidas ocasiones, y afirma haber infligido daños significativos en sus instalaciones subterráneas, que los expertos evalúan contienen 10.000 centrifugadoras que enriquecen uranio hasta un 60%.

Irán sostiene que su programa nuclear es pacífico y Estados Unidos y otros han evaluado que Teherán no ha tenido un programa activo para desarrollar un arma nuclear desde 2003. Pero el director del OIEA ha dicho repetidamente que el país tiene suficiente uranio enriquecido para fabricar varias bombas nucleares si así lo decide.

Si bien Netanyahu afirmó el lunes que los ataques israelíes contra las instalaciones nucleares de Irán han retrasado el programa nuclear del país por "mucho, mucho tiempo", Israel no ha podido alcanzar la instalación de enriquecimiento de uranio de Fordo, que se encuentra varios metros bajo tierra.

Impactar Fordo requerirá de la intervención militar de Estados Unidos y del despliegue de sus bombarderos furtivos B-2 para lanzar su bomba rompebúnkeres GBU-57 de 14 toneladas (30.000 libras) para alcanzar objetivos enterrados a gran profundidad.

Antes de dejar la cumbre en Canadá, Trump se sumó a los otros líderes en una declaración conjunta que decía que Irán "nunca debe tener un arma nuclear" y pidiendo una "distensión de las hostilidades en Oriente Medio, incluido un alto el fuego en Gaza".