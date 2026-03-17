Israel mata a dos altos funcionarios iraníes en ofensiva

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel dijo el martes que mató a dos altos funcionarios de seguridad iraníes en un golpe destinado a debilitar al liderazgo de la República Islámica mientras enfrenta su mayor prueba en décadas. Irán, que confirmó la muerte de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, disparó misiles y drones contra sus vecinos árabes del golfo Pérsico e Israel.

Larijani como el general Gholam Reza Soleimani, el jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní, fueron "eliminados anoche", anunció el ministro israelí de Defensa, Israel Katz. Larijani era considerado como una de las figuras más poderosas del país desde que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fue asesinado en un ataque aéreo el primer día de la guerra.

La agencia de noticias del poder judicial iraní, Mizan, citó a la Guardia Revolucionaria al confirmar la muerte de Soleimani. Los medios oficiales iraníes también confirmaron la muerte de Larijani.

Ambos hombres fueron clave en la represión de protestas en enero que desafiaron los 47 años de gobierno teocrático en Irán.

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Dubái, un importante centro de tránsito para los viajes internacionales, cerró brevemente su espacio aéreo, la segunda interrupción de vuelos en la ciudad en el mismo número de días, mientras la guerra no da visos de amainar.

Entre crecientes preocupaciones por una crisis energética global, un funcionario iraní dijo que Teherán no tiene intención de renunciar a su control sobre el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el petróleo.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que la OTAN y la mayoría de los demás aliados han rechazado sus llamados para ayudar a proteger el estrecho.

El ejército israelí también dijo que había comenzado una "oleada de ataques de gran escala" en toda la capital de Irán y que también estaba intensificando los ataques contra la milicia de Hezbollah en Líbano, que comenzaron a disparar cohetes hacia el norte de Israel después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el mes pasado.

Israel dice que ha matado a dos altos funcionarios iraníes

Larijani, expresidente del Parlamento y alto asesor de políticas, asesoró al difunto Jamenei sobre la estrategia en las conversaciones nucleares con el gobierno de Trump. Fue sancionado por Estados Unidos en enero por su papel "coordinando" la represión de las protestas a nivel nacional.

Soleimani también fue sancionado por Estados Unidos, así como por la Unión Europea y otras naciones por su papel en suprimir la disidencia durante años a través del Basij.

El ejército israelí dijo el martes que atacó más de 10 puestos del Basij en Teherán.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que las muertes buscaban "socavar a este régimen para dar al pueblo iraní la oportunidad de removerlo". No ha habido señales de protestas antigubernamentales desde que comenzó la guerra, ya que muchos iraníes se están refugiando de los ataques estadounidenses e israelíes.

Las muertes de Larijani y Soleimani se reportaron en vísperas de "Chaharshanbe Souri", o el Festival del Fuego, poco antes del año nuevo persa. Las autoridades han enviado mensajes de texto amenazantes en lo que instan al público a no celebrar el festival, ya que las celebraciones podrían ser utilizadas por "alborotadores".

Los medios estatales difundieron el martes imágenes de manifestaciones progubernamentales, incluidas unas de hombres de civil blandiendo fusiles de asalto y escopetas sobre motocicletas, una señal de que el gobierno quiere evitar protestas contra la teocracia.

La televisión estatal mostró más tarde multitudes de mujeres vestidas de negro y hombres mayores ondeando banderas y retratos del difunto Jamenei.

Presión iraní sobre sus vecinos y los mercados petroleros

En Irak, dos drones fueron derribados por el sistema de defensa en la embajada estadounidense en Bagdad, mientras que un tercer dron se estrelló dentro del complejo de la embajada. Eso según dos funcionarios de seguridad iraquíes que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar.

Un periodista de The Associated Press en el área vio un incendio masivo que parecía estar envolviendo una estructura en el complejo. No hubo comentarios por el momento de la embajada estadounidense.

En Emiratos Árabes Unidos, una instalación petrolera en Fujairah fue atacada, y un hombre murió en Abu Dabi por los escombros de un misil interceptado, la octava persona en morir en Emiratos Árabes Unidos desde el inicio de la guerra, informaron las autoridades.

Arabia Saudí reportó que interceptó drones, y se podían escuchar defensas antiaéreas apuntando contra el fuego entrante sobre la capital de Qatar, Doha.

El control iraní del estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial, está generando preocupaciones sobre el suministro de energía e inquietando a la economía mundial.

Un puñado de barcos han logrado pasar por el estrecho, e Irán ha dicho que la vía fluvial vital técnicamente sigue abierta, sólo que no para Estados Unidos, Israel y sus aliados. Unos 20 buques han sido alcanzados.

Con los precios del petróleo al alza, Trump afirmó que había exigido que aproximadamente media docena de países enviaran buques de guerra para garantizar que los barcos puedan pasar por el estrecho de Ormuz.

Trump se quejó el martes de que Estados Unidos no está recibiendo apoyo "a pesar del hecho de que casi todos los países estuvieron fuertemente de acuerdo con lo que estamos haciendo, y que a Irán no se le puede" permitir tener un arma nuclear.

La principal diplomática de la Unión Europea dice que el bloque de 27 naciones no quiere ser arrastrado al conflicto con Irán. "Esta no es una guerra de Europa", apuntó Kaja Kallas a legisladores de la UE. "No fuimos consultados".

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó anteriormente que Francia está dispuesta a ayudar a vigilar el estrecho, pero sólo después de que haya cesado el bombardeo intenso.

Israel ataca Teherán y redobla bombardeos sobre Beirut

El ejército israelí dijo que atacó centros de mando, sitios de lanzamiento de misiles y sistemas de defensa antiaérea. No hubo confirmación inmediata de Irán, de donde ha salido poca información debido a cortes de internet, ataques aéreos las 24 horas y estrictas restricciones a los periodistas.

Más de 1.300 personas han muerto en Irán desde que el conflicto comenzó el 28 de febrero, según la Media Luna Roja iraní.

El ejército libanés informó que tres soldados murieron en ataques israelíes. El Ministerio de Salud libanés dijo que un ataque aéreo cerca del aeropuerto internacional de Beirut mató a una persona e hirió a nueve.

Los ataques de Israel también han desplazado a más de 1 millón de libaneses —o aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno de Líbano, que afirma que 912 personas han muerto. En Israel, 12 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han muerto.

Alto funcionario contraterrorista de EEUU renuncia por la guerra con Irán

Un alto funcionario de contraterrorismo de Estados Unidos renunció el martes, citando preocupaciones sobre la justificación de los ataques militares contra Irán. Joe Kent, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, expresó que " no puedo en buena conciencia" respaldar la guerra del gobierno de Trump.

Su renuncia refleja inquietud sobre la guerra dentro de la base política de Trump justo cuando las contiendas para las elecciones de medio término comienzan a intensificarse. La coalición MAGA de Trump se está fragmentando por lo que ve como el incumplimiento del presidente de su promesa de campaña de poner a "Estados Unidos primero" al llevar a su país a una guerra que está elevando los precios de la gasolina.

Hablando con reporteros, Trump dijo que siempre pensó que Kent — elegido por él mismo para dirigir el centro de contraterrorismo— era "débil en seguridad" y que si alguien en su gobierno no cree que Irán es una amenaza, "no lo queremos".

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Rising reportó desde Bangkok, Corder desde La Haya, Holanda y Magdy desde El Cairo. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Qassim Abdul-Zahra en Bagdad y Bassem Mroue en Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.