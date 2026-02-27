Israel quiere limitar rezos en el Muro

Jerusalén, Israel.- El parlamento de Israel ha dado su aprobación preliminar a un proyecto de ley que pondría al Gran Rabinato ortodoxo a cargo de todo el Muro de los Lamentos en Jerusalén, lo que aviva los temores entre los judíos liberales de que pronto se prohíba la oración mixta en el lugar. Si sale adelante, el proyecto de ley amenaza con tensar aún más las relaciones entre Israel y el movimiento reformista, la corriente más grande del judaísmo en Estados Unidos.

El Muro de los Lamentos es el lugar más sagrado donde los judíos pueden rezar. Aunque su reluciente plaza principal está bajo la supervisión del Rabinato y la oración allí está segregada, el sitio cuenta también con una sección igualitaria, muy apartada hacia un costado, donde hombres y mujeres pueden rezar juntos.

Según la propuesta, cualquier oración en el muro que contravenga las especificaciones del Gran Rabinato sería considerada "profanación" y castigada con hasta siete años de prisión. Eso podría significar el fin de la sección igualitaria.

Esa zona está en gran medida fuera de la vista y solo se puede acceder a ella a través de una pequeña puerta.

Un enrejado impide a los visitantes tocar las antiguas piedras. La estructura se colocó en 2018, cuando una enorme piedra se desprendió del muro.