Israel recibe restos de rehenes fallecidos en gesto de Hamás

TEL AVIV, Israel (AP) — Hamás se apresuró el martes a aliviar la presión en torno a un frágil alto el fuego en su guerra con Israel al devolver los cuerpos de más rehenes fallecidos. La medida se produjo después de que una agencia militar israelí aseguró que reduciría a la mitad la entrega de ayuda humanitaria a Gaza debido a las preocupaciones de que el grupo miliciano tardaba más de lo acordado en entregar los restos.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la noche del martes que las autoridades recibieron los cuerpos de cuatro rehenes que fueron entregados por la Cruz Roja a mandos militares de Israel dentro de Gaza. Los cuerpos serán llevados al Centro Nacional de Medicina Forense, donde serán identificados para notificar a las familias.

Israel recibió el día anterior los restos de otros cuatro rehenes. A pesar de esto, se desconoce si la agencia militar israelí —conocida como COGAT— seguiría adelante con su decisión de permitir la entrada a Gaza de sólo la mitad de los 600 camiones de ayuda previstos en el acuerdo.

La agencia militar israelí encargada de transferir ayuda al territorio notificó de los recortes a la oficina humanitaria de las Naciones Unidas en Gaza, según la portavoz Olga Cherevko. Funcionarios estadounidenses también fueron notificados, según tres fuentes de The Associated Press que hablaron bajo condición de anonimato a fin de discutir el asunto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A través de una publicación en redes sociales, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su preocupación ante la poca cantidad de rehenes muertos que han sido devueltos. No mencionó que Israel haya reducido a la mitad el flujo de ayuda al territorio.

Trump también advirtió a Hamás que si "no se desarman, nosotros los desarmaremos".

Un día antes, los israelíes celebraron el regreso de los últimos 20 rehenes vivos que permanecían retenidos en Gaza y los palestinos se regocijaron por la liberación por parte de Israel de unos 2,000 prisioneros y detenidos como parte de la primera fase del acuerdo.

Familiares de los rehenes expresan su consternación

Hamás y la Cruz Roja han dicho que recuperar los restos de los rehenes fallecidos es un desafío debido a la extensa destrucción en Gaza, y Hamás informó a los mediadores del acuerdo que algunos se encuentran en zonas bajo el control de las fuerzas israelíes.

El plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos establece que todos los rehenes, vivos y muertos, debían ser devueltos dentro de las primeras 72 horas, es decir, a más tardar el lunes. Pero también proporciona un mecanismo si eso no sucedía, diciendo que Hamás debería compartir información sobre cualquier rehén fallecido restante y "hacer el máximo esfuerzo" para garantizar el cumplimiento de estos compromisos lo antes posible.

Las familias de los rehenes y sus partidarios expresaron consternación porque solo cuatro de los 28 cuerpos fueron devueltos el lunes. El Foro de Familias de Rehenes, una organización que representa a muchas de las familias de los rehenes, lo calificó como una "violación flagrante del acuerdo por parte de Hamás".

El principal funcionario en Israel que coordina el regreso de rehenes y desaparecidos, Gal Hirsch, dijo a las familias que se estaba aplicando presión sobre Hamás a través de mediadores internacionales para acelerar el proceso. The Associated Press tuvo acceso a una copia de la nota, cuya autenticidad fue confirmada por una persona al tanto de la declaración.

Israel confirma identidades de rehenes devueltos

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó el martes la identidad de los cuatro rehenes muertos que fueron devueltos el lunes: Guy Illouz de Israel, Bipin Joshi de Nepal, el capitán Daniel Peretz y Yossi Sharabi.

Illouz fue secuestrado en un festival de música, Joshi en un refugio antiaéreo y Sharabi en el Kibutz Be'eri durante el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

Israel dijo que Illouz murió a causa de sus heridas al no recibir tratamiento médico adecuado, mientras que Joshi fue asesinado en los primeros meses de la guerra.

Las familias que quedaron a la espera han mostrado preocupación.

Ela Haimi dijo que no sabe si Hamás devolverá el cuerpo de su esposo, Tal, en unas pocas horas, días o si lo hará. "Tengo miedo de que detengan el retorno", afirmó. Tal Haimi fue asesinado mientras defendía su kibutz durante el ataque de 2023.

Largo camino hacia la recuperación

Los rehenes israelíes liberados recibían atención médica, y algunas familias dijeron que pasarán semanas antes de que los hombres puedan regresar a casa.

Dalia Cusnir-Horn, cuyo cuñado, Eitan Horn, fue liberado el lunes, indicó que había perdido más del 40% de su peso corporal después de recibir muy poca comida en los últimos meses. El impacto físico es sólo parte del trauma, afirmó.

"Apenas se está enterando... amigos que conocía fueron asesinados y no tenía idea de cuántas personas fueron secuestradas ese día y por lo que pasó este país, y es abrumador y difícil", sostuvo Cusnir-Horn.

Moshe Levi habló sobre la alegría de su cuñado Omri Miran al jugar con sus hijas pequeñas, una de ellas con menos de un año cuando su padre fue tomado como rehén.

"Pudo sentirse nuevamente como un padre", aseguró Levi.

Prisioneros palestinos alegan maltrato

En Cisjordania y Gaza, donde se liberó a cientos de prisioneros, varios también fueron llevados a hospitales.

Murad Barakat, urólogo y director médico del Complejo Médico Palestino en Ramala, expresó que la instalación recibió a 14 hombres liberados el lunes y dio de alta a todos menos dos.

Los médicos que examinaron a los hombres dijeron que sus condiciones sugerían que "fueron sometidos a severas golpizas, reflejando la magnitud de la violencia que soportaron", aseveró Imed al-Shami, un médico residente en el hospital.

Kamal Abu Shanab, quien fue liberado después de más de 18 años tras las rejas, afirmó que las golpizas le causaron un desgarre en el hombro. "Durante ocho meses, no me dieron ni una pastilla para el dolor", señaló.

La AP no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones. El Servicio de Prisiones de Israel dijo que no estaba al tanto de tales afirmaciones.

El Hospital Nasser en Gaza expresó el martes que el Comité Internacional de la Cruz Roja transfirió los cuerpos de 45 palestinos a su morgue. Los cuerpos son los primeros en llegar de los 450 que se esperan.

Retos para una paz duradera

Quedan preguntas difíciles sobre lo que sucederá a continuación en Gaza, incluyendo si Hamás se desarmará y quién gobernará y ayudará a reconstruir el territorio. También queda sin respuesta la cuestión del Estado palestino.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, dijo que se han seleccionado 15 tecnócratas palestinos para administrar Gaza, con la aprobación de Israel, Hamás y todas las demás facciones palestinas.

Los palestinos en Gaza hicieron un llamado a las autoridades para que actúen rápidamente para restaurar algo de normalidad. "No hay infraestructura, electricidad, agua, ni nada que sea apto para la vida", manifestó Mohamad Abu Hajras, un palestino desplazado de Jan Yunis.

La agencia para el desarrollo de la ONU informó el martes que la última estimación conjunta de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial es que se requerirán 70,000 millones de dólares para reconstruir Gaza.

Según el acuerdo de alto el fuego, las fuerzas israelíes se retiraron hasta el punto que ocupaban en agosto, antes de lanzar su última ofensiva sobre Ciudad de Gaza. La retirada deja varios vecindarios palestinos gravemente afectados bajo control israelí, e Israel ha advertido a los residentes que no intenten regresar a sus en la zona.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló el martes que los cuerpos de tres personas asesinadas por el Ejército israelí en la parte norte del territorio fueron llevados al hospital Al Ahli. El Ejército israelí dijo que las tropas de la zona "abrieron fuego para eliminar la amenaza" de varias personas que se acercaban a ellos y no acataron las órdenes de detenerse. No comentó de inmediato sobre posibles bajas.

La guerra ha matado a más de 67,600 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás. El recuento no especifica cuántos eran civiles o combatientes, pero el ministerio asegura que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los fallecidos. Muchos expertos independientes dicen que estas cifras son la estimación más confiable de las bajas en la guerra.