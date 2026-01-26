Israel recupera restos del último rehén en Gaza

JERUSALÉN (AP) — Israel informó el lunes que recuperó los restos del último rehén en Gaza, cerrando un capítulo doloroso para el país y despejando el camino para la siguiente y más desafiante fase de su alto al fuego con Hamás.

El siguiente paso probablemente será la reapertura de la frontera entre Gaza y Egipto, permitiendo que los palestinos se desplacen en ambas direcciones y que más ayuda ingrese al territorio devastado por dos años de guerra. La segunda fase también incluye el despliegue de una fuerza internacional de seguridad, el desarme de Hamás, la retirada de soldados israelíes y la reconstrucción de Gaza.

Los restos del policía Ran Gvili fueron encontrados en un cementerio en el norte de Gaza.

El primer ministro Benjamin Netanyahu lo calificó como "un logro increíble" para Israel y sus soldados. Indicó que Gvili, quien fue asesinado durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 —irrupción que desató la guerra—, fue uno de los primeros en ser llevado a Gaza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hemos completado esta misión, como prometí, y completaremos las otras misiones que hemos establecido", declaró Netanyahu el lunes mientras se dirigía al parlamento israelí.

Decenas de personas, incluidos familiares, oficiales militares y amigos de la unidad policial de Gvili, recibieron su ataúd en un puesto del ejército en el lado israelí de la frontera con Gaza.

Muchos más israelíes se alinearon en las carreteras cercanas para rendir homenaje mientras el convoy que transportaba el ataúd se dirigía a Tel Aviv.

"Deberías ver el honor que estás recibiendo aquí", dijo Itzik, el padre de Gvili, besando el ataúd de su hijo, que estaba cubierto con una bandera israelí. "Toda la policía está aquí contigo, todo el ejército está contigo, todo el pueblo. Estoy orgulloso de ti".

El retorno de todos los rehenes restantes, vivos o muertos, era una parte clave de la primera fase de la tregua y la familia de Gvili había instado al gobierno de Israel a no entrar en la segunda fase hasta que sus restos fueran recuperados y devueltos.

Hamás indicó que ahora ha cumplido con todas las condiciones de la primera fase del alto al fuego.

La oficina de Netanyahu sostuvo el domingo que Israel abrirá el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, que los palestinos ven como su salvavidas hacia el mundo, una vez que la búsqueda de Gvili hubiera terminado. El cruce ha estado mayormente cerrado desde mayo de 2024, salvo por un pequeño período a principios de 2025.

La siguiente fase confrontará cuestiones más espinosas, incluyendo la transición a una nueva estructura de gobernanza en Gaza y el desarme de Hamás, que ha gobernado el territorio durante casi dos décadas.

"La siguiente fase es desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza. La siguiente fase no es la reconstrucción", apuntó Netanyahu.

Reacciones palestinas a la recuperación de los restos del último rehén

Los palestinos en Gaza eran optimistas de que la apertura del cruce de Rafah permitirá entrar y salir del enclave junto con la evacuación de personas que necesitan atención médica.

"Esperamos que esto acabe con los pretextos de Israel y abra el cruce", señaló Abdel-Rahman Radwan, un residente de Ciudad de Gaza cuya madre es paciente de cáncer y requiere tratamiento fuera de Gaza.

Ahmed Ruqab, un padre que vive con su familia de seis en una tienda en el campamento de refugiados de Nuseirat, pidió a los mediadores y a Estados Unidos que presionen a Israel para permitir más ayuda y caravanas en Gaza.

"Necesitamos pasar esta página y reiniciar", dijo por teléfono.

Israel y Hamás habían estado bajo presión de los mediadores incluidos Washington, para avanzar a la segunda fase de la tregua mediada por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre.

Los familiares de Gvili la semana pasada repitieron llamados al gobierno de Israel y al presidente estadounidense Donald Trump, para asegurar la liberación de sus restos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en redes sociales calificó el desarrollo del lunes como "noticias increíbles".

"La mayoría lo consideraba algo imposible de hacer", publicó Trump.

Israel había acusado repetidamente a Hamás de retrasar la recuperación del último rehén. Hamás afirmó que había proporcionado toda la información que tenía sobre los restos de Gvili y acusó a Israel de obstruir los esfuerzos.

Los restos de Gvili fueron encontrados justo a lo largo de la "línea amarilla" que divide Gaza justo en el lado israelí, según un oficial militar, que habló anónimamente bajo el protocolo del ejército.

En el ataque del 7 de octubre de 2023 murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. Gvili, un policía de 24 años conocido cariñosamente como "Rani", fue abatido cuando combatía contra milicianos de Hamás.

Antes que los restos de Gvili fueran recuperados, 20 rehenes vivos y los restos de otros 27 habían sido devueltos a Israel desde el cese del fuego, más recientemente a principios de diciembre. Israel, a cambio, ha entregado los cuerpos de cientos de palestinos a Gaza.

En un acto simbólico, el presidente israelí Isaac Herzog el lunes se quitó el pin amarillo que muchos ciudadanos israelíes y figuras públicas han usado desde los primeros meses de la guerra para mostrar solidaridad con los rehenes y sus familias.

Cientos de palestinos muertos en Gaza desde la tregua

Palestinos en Gaza que hablaron con The Associated Press en las últimas semanas cuestionaron si avanzar a la fase dos mejorará las condiciones sobre el terreno, señalando el derramamiento de sangre continuo y los desafíos para asegurar necesidades básicas.

Fuerzas israelíes mataron a dos personas el lunes en Gaza, según hospitales que recibieron los cuerpos. Un hombre estaba cerca de un área donde el ejército israelí emprendió la operación de búsqueda de Gvili, de acuerdo con el Hospital Shifa.

La ofensiva de Israel ha matado a más de 71.400 palestinos desde 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza, con más de 480 palestinos asesinados por fuego israelí desde que comenzó el último alto al fuego. El Ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Corte Suprema de Israel sopesa dar a periodistas extranjeros acceso a Gaza

La Asociación de Prensa Extranjera pidió el lunes a la Corte Suprema de Israel que permita a los periodistas entrar a Gaza de manera libre e independiente.

La asociación (conocida como la FPA, por el término inglés Foreign Press Association) que representa a docenas de organizaciones de noticias globales, lleva más de dos años luchando por el acceso independiente de los medios a Gaza. Israel ha prohibido a los reporteros entrar a Gaza de manera independiente desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, argumentando que el acceso pondría en riesgo tanto a periodistas como a soldados.

El ejército israelí ha ofrecido a los periodistas visitas breves y ocasionales bajo estricta supervisión militar.

Los abogados de la FPA dijeron al panel de tres jueces que las restricciones no están justificadas y que con los trabajadores de ayuda entrando y saliendo de Gaza, los periodistas también deberían poder entrar. Añadieron que las visitas controladas por el ejército israelí no son un sustituto para el acceso independiente. Los jueces deben emitir su fallo en los próximos días.