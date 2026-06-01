Israelíes capturan castillo de Beaufort

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Beirut, Líbano.- Las tropas israelíes capturaron una montaña estratégica coronada por un castillo construido por los cruzados en el sur de Líbano, en su incursión más profunda en el país en más de un cuarto de siglo, dijo el ejército el domingo.

La toma del castillo de Beaufort, cerca de la ciudad de Nabatiyeh, se produjo tras días de ataques aéreos e intensos combates en aldeas cercanas, donde las tropas israelíes se enfrentaron a miembros de Hezbollah en la zona escarpada.

Su captura supone un importante avance en la guerra más reciente entre Israel y Hezbollah, que comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra el norte de Israel dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaron a su principal respaldo, Irán.

Desde entonces, Israel ha emprendido una invasión terrestre en la que ha capturado decenas de aldeas y pueblos libaneses cerca de la frontera. Hezbollah, por su parte, ha lanzado millas de misiles y drones contra soldados israelíes en el sur de Líbano y el norte de Israel.

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El avance israelí se produjo a pesar de un alto el fuego teórico que está en vigor desde el 17 de abril y apenas días antes de que Líbano e Israel tengan su próxima ronda de conversaciones directas en Washington a partir del martes.

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, publicó fotografías en X en las que se veía a tropas israelíes caminando fuera del castillo, y el ministro de Defensa, Israel Katz, escribió en X que habían izado una bandera israelí sobre el castillo. Las tropas israelíes tomaron el lugar en 1982 y lo controlaron hasta que se retiraron de Líbano en 2000.

La fortaleza de Beaufort, encaramada en lo alto de las ondulantes colinas verdes de Líbano y con vistas al río Litani, ha sido un activo militar estratégico durante siglos.

El castillo está a unos pocos kilómetros al norte de la frontera con Israel y tiene vistas a amplias zonas del sur de Líbano y el norte de Israel. En árabe se llama castillo de Al-Shaqif, una antigua palabra siríaca que se refiere al formidable área rocosa.

"La ocupación de Beaufort es una etapa dramática, y un cambio dramático en las políticas que estamos liderando", dijo el domingo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, citando la ocupación militar de zonas de seguridad en Siria, Líbano y Gaza a lo largo de las fronteras de Israel. Dijo que Israel ha matado a 3.000 milicianos de Hezbollah desde el inicio de la guerra. Hezbolá no ha revelado el número de sus bajas.

Israel sigue atacando cerca de Tiro, incluso cerca del hospital Hiram. El Ministerio de Salud de Líbano dijo que 13 trabajadores sanitarios resultaron heridos en el ataque. En otro lugar, un ataque en Deir al-Zahrani, cerca de Nabatiyeh, mató a ocho personas e hirió a otras 16, según la Agencia Nacional de Noticias.