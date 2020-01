Japón busca arrestar a esposa de Carlos Ghosn por perjurio

TOKIO (AP) — Los fiscales de Tokio obtuvieron el martes una orden de arresto contra la esposa del exdirector general de Nissan, Carlos Ghosn, por sospecha de perjurio, lo que se suma a los problemas legales de la pareja en el país donde una vez fue venerado como empresario.



Carole Ghosn no se encuentra en Japón. La orden de arresto salió una semana después de que su esposo viajó al Líbano estando en libertad bajo fianza y a la espera de juicio por posibles delitos financieros.

Los fiscales dijeron en un comunicado que Carole Ghosn dio falso testimonio ante un tribunal de Tokio el año pasado en el caso de su esposo sobre la transferencia de dinero de una compañía a otra que supuestamente causó pérdidas a Nissan.

La mujer también negó conocer a varias personas o reunirse con ellas, y las declaraciones fueron falsas, dijeron. Las acusaciones citadas no están relacionadas con la fuga de Ghosn al Líbano.

Carole Ghosn no estaba disponible el martes para hacer comentarios sobre la orden de arresto, pero anteriormente le dijo a The Associated Press después de un interrogatorio en la corte que consideraba las preguntas trilladas y poco sustanciales.

Se le prohibió reunirse con su esposo después de que Carlos Ghosn salió libre bajo fianza por temor a que ella pudiera ayudar a alterar las pruebas.

Líbano y Japón no tienen tratado de extradición. Funcionarios de justicia japoneses reconocen que no está claro si la pareja puede ser devuelta a Japón para enfrentar cualquiera de los cargos. Dijeron que todavía estaban investigando lo que se podía hacer.

El palacio presidencial libanés dijo el martes que el presidente Michel Aoun se reunió con el embajador japonés Takeshi Okubo y discutieron el caso, pero no dio más detalles. Esta es la primera reunión conocida entre el mandatario libanés y un diplomático japonés desde que Ghosn llegó al país el 30 de diciembre.

Según el comunicado de la presidencia libanesa, Okubo pidió más cooperación de las autoridades libanesas para evitar "repercusiones negativas" en las relaciones bilaterales. El embajador dijo que el pueblo y gobierno japonés "están extremadamente preocupados" por el caso, especialmente por la forma en que Ghosn dejó Japón y entró al Líbano, según el comunicado.

El portavoz del gobierno de Japón dijo que las autoridades japonesas le dijeron al Líbano que Ghosn dejó el país ilegalmente y que están buscando cooperación para descubrir qué sucedió. El secretario jefe del gabinete, Yoshihide Suga, dijo que la situación debe manejarse con cuidado.

El ministro libanés de Justicia, Albert Serhan, dijo a la Agencia Nacional de Noticias que el exdirector de Nissan ingresó al Líbano legalmente y, por lo tanto, su "estancia en los territorios libaneses" es legal. Serhan dijo que Líbano aún no ha recibido ninguna solicitud de Japón respecto de la orden de arresto para Carole Ghosn.