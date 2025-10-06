Javier Milei encabeza acto con presentación de libro en estadio porteño

BUENOS AIRES (AP) — El ultraliberal Javier Milei encabezó el lunes un acto en un estadio porteño mostrándose como si fuera una estrella de rock durante el cual presentó su libro "La construcción del milagro", a pocas semanas de las cruciales elecciones legislativas de medio término.

El evento se desarrolló con un marco de imágenes que fueron desde incidentes frente al Congreso Nacional argentino, hasta el momento mismo del atentado contra el activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos y escenas del mandatario Donald Trump, un aliado de Milei, en medio de vivas de los presentes.

Durante toda la jornada y tal como lo reflejó en sus redes sociales, el mandatario argentino se dedicó a ensayar canciones para la presentación nocturna, en medio de un contexto de dificultades en su gobierno debido a una desaceleración económica y malestar social.

"Pudieron ganar el round pero no la batalla", afirmó el mandatario al abrir el acto en un intento por mostrarse indemne tras el duro revés electoral que sufrió La Libertad Avanza en los comicios celebrados el 7 de septiembre pasado en el principal distrito del país, la populosa provincia de Buenos Aires, a manos del peronismo opositor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con un plan económico que empezaba a exhibir sus debilidades y amplios sectores de la sociedad castigados por el fuerte plan de ajuste, simbolizado con la motosierra que el lunes no exhibió, el gobierno de Milei quedó duramente golpeado por esa derrota electoral, la cual hizo que se complicaran aún más las variables de la economía y, principalmente, la conducta de los mercados, desconfiados del rumbo del programa de gobierno.

Cuando aún no parecía aplacar la situación pese al fuerte respaldo conseguido de parte del presidente de Estados Unidos, un escándalo volvió a sacudir al gobierno cuando se vinculó al principal candidato del oficialismo de cara a los próximos comicios, José Luis Espert, con el narcotráfico y esto derivó en su paso al costado lo cual se produjo el domingo.

Entre tema y tema entonados por Milei durante el acto del lunes, hubo cánticos alentados por el propio mandatario contra la detenida expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, referente del peronismo opositor.

Mientras todas estas escenas tenían lugar en el estadio porteño, el Movistar Arena, el ministro de Economía, Luis Caputo, emitía desde Washington mensajes a través de la red social X en las que agradecía por lo que llamó "excelente reunión" que mantuvo con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Además de Milei, uno de los más ovacionados por la multitud congregada en el Movistar Arena, del barrio porteño de Chacarita, fue el presidente de Estados Unidos, de quien se vieron imágenes en la gran pantalla montada para el acto.

Milei también renovó durante la actividad su demanda de libertad de los rehenes que mantiene Hamas secuestrados desde su ataque a Israel hace exactamente dos años.