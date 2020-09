Jeanine Áñez deja su candidatura a la presidencia de Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — En plena carrera electoral por la silla presidencial de Bolivia, la mandataria interina Jeanine Áñez sorpresivamente declinó su candidatura para los comicios del 18 de octubre tras hacer un llamado a la unidad para hacerle frente al partido del expresidente Evo Morales

A casi un mes de las elecciones, la presidenta de 53 años de edad explicó en un mensaje a la nación que tomó la decisión "para garantizar que haya un ganador que defienda la democracia" y con ello no vuelva a gobernar Morales.

"Lo que está en juego no es poca cosa: es la democracia en Bolivia... No es un sacrificio, es un honor. Lo hago para ayudar a la victoria para quienes no queremos que vuelva la dictadura", agregó.

Poco después exhortó a la unidad de los postulantes, sin especificar a qué candidato apoyará, para vencer al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, quien renunció al poder en 2019 tras unas fallidas elecciones calificadas de fraudulentas y quien actualmente está refugiado en Argentina.

Tras la salida de Morales, Áñez asumió la presidencia interinamente con la misión de convocar a elecciones, lo que se retrasó por la pandemia.