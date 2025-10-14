Jerome Powell alerta sobre riesgo económico en Estados Unidos

WASHINGTON (AP) — Una fuerte desaceleración en la contratación representa un riesgo creciente para la economía de Estados Unidos, afirmó el martes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, una señal de que es probable que el organismo reduzca su tasa de interés clave dos veces más este año.

Powell dijo en declaraciones escritas que, a pesar del cierre del gobierno federal, que no permite obtener datos económicos oficiales, "las perspectivas para el empleo y la inflación no parecen haber cambiado mucho desde nuestra reunión de septiembre", cuando la Fed redujo su tasa clave por primera vez este año.

En esa reunión, los funcionarios de la Fed también pronosticaron que el banco central reduciría su tasa dos veces más este año y una vez en 2026. La reducción de tasas por parte de la Fed podría reducir los costos de los créditos hipotecarios, automotrices y comerciales. Powell hizo estas declaraciones antes de una reunión de la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Filadelfia.

El presidente de la Fed reiteró un mensaje que transmitió por primera vez tras la reunión de septiembre, cuando indicó que el organismo está ligeramente más preocupado por el mercado laboral que por su otro mandato del Congreso, que es mantener la estabilidad de los precios. Los aranceles han elevado al 2,9% la medida de inflación preferida por la Fed, afirmó, pero fuera de los aranceles, no hay "presiones inflacionarias más amplias" que mantendrán los precios altos.

"El aumento de los riesgos a la baja en el empleo ha cambiado nuestra evaluación del equilibrio de riesgos", expresó.

También dijo que el banco central pronto podría dejar de reducir su balance de aproximadamente 6,6 billones de dólares. La Fed ha permitido que unos 40.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas venzan cada mes sin reemplazarlos. El cambio podría afectar las tasas de interés de los bonos del Tesoro a más largo plazo.

Por otro lado, Powell dedicó la mayor parte de su discurso a defender la práctica de la Fed de adquirir bonos del Tesoro a más largo plazo y valores respaldados por hipotecas en 2020 y 2021, cuya intención fue reducir las tasas de interés a más largo plazo y apoyar la economía durante la pandemia.

Sin embargo, esas compras han recibido una avalancha de críticas por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, así como de algunos de los candidatos propuestos por el gobierno del presidente Donald Trump para reemplazar a Powell cuando su mandato termine en mayo próximo.

Bessent dijo, en una amplia crítica publicada a principios de este año, que las enormes compras de bonos durante la pandemia empeoraron la desigualdad al impulsar el mercado de valores, sin proporcionar beneficios notables a la economía.

Otros críticos han argumentado desde hace mucho tiempo que la Fed siguió implementando las compras durante demasiado tiempo, manteniendo bajas las tasas de interés aun cuando la inflación comenzó a dispararse a finales de 2021. A partir de 2021, el organismo detuvo las compras y aumentó drásticamente los costos de los créditos para combatir la inflación.

"Con la claridad de la retrospectiva, pudimos —y quizás debimos— haber detenido las compras de activos antes", dijo Powell. "Nuestras decisiones en tiempo real estaban destinadas a servir como un seguro contra el riesgo a la baja".

Powell también dijo que las compras tenían la intención de evitar un colapso en el mercado de valores del Tesoro, lo que podría haber aumentado mucho más las tasas de interés.