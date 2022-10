Joe Biden se dice "impresionado" de lo que "se ha despertado en Irán"

Los Ángeles (EE.UU.), 14 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, mostró su apoyo este viernes a "los ciudadanos y las mujeres de Irán" y aseguró que está "impresionado" con la ola de protestas en el país desatada por la muerte de la joven Mahsa Amini tras ser arrestada por no cumplir con el código de vestimenta.



"Lo que ha despertado es algo que no creo que vaya a poder callarse durante mucho, mucho tiempo", añadió el mandatario antes de comenzar un discurso en el sur de California, una zona que concentra una importante población de origen iraní.

Aunque el evento, organizado en un centro educativo de la localidad de Irvine, al sur de Los Ángeles (EE.UU.), no tenía relación con la ola de protestas, Biden aprovechó para mostrar su apoyo al leer una pancarta entre el público con el mensaje "Free Iran" ("Libertad Irán").

"Irán tiene que terminar la violencia contra sus propios ciudadanos, que simplemente están ejerciendo sus derechos fundamentales", añadió antes de agradecer que la comunidad persa en Estados Unidos haya sido "tan vocal".

Los comentarios de Biden, que estos días está recorriendo la Costa Oeste de EE.UU. en una gira centrada en promover sus logros legislativos en sanidad e infraestructura, llegaron horas después de que la vicepresidenta, Kamala Harris, se reuniera con la actriz iraní Nazanin Boniadi para expresar su apoyo a "las mujeres valientes y las niñas que están liderando las protestas pacíficas en Irán".

Según un comunicado de la Vicepresidencia estadounidense, Harris hizo hincapié durante el encuentro en cómo "el valor de estas mujeres manifestantes la ha inspirado a ella, así como ha inspirado al mundo".

Según un comunicado, ambas analizaron cómo EE.UU. puede garantizar que "esas voces importantes sean escuchadas, lo que incluye facilitar el acceso a internet de los iraníes y que los líderes iraníes rindan cuentas por su brutalidad y los abusos".

Nacida en Irán y criada en Londres, Boniadi, de 42 años, ha manifestado su apoyo a las protestas en Irán en sus redes sociales.

La actriz ha participado en series de televisión como "Homeland", "The Lord of the Rings: The Rings of Power" o How I Met Your Mother , así como en películas como "Hotel Mumbai", "Ben-Hur" o "Iron Man".

Precisamente, también este viernes, el secretario de Estado, Antony Blinken, recibió en la sede de la cartera de Exteriores a un grupo de activistas iraníes para expresarles su solidaridad con sus reivindicaciones.

Irán es escenario de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida tres días antes por la policía de la moral por llevar mal el velo.

Las manifestaciones están siendo duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad hasta el punto de que un mes después de su inicio han comenzado a surgir las primeras voces dentro del sistema que cuestionan a la policía de la moral o la respuesta estatal a las movilizaciones.