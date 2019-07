Johnson visita Escocia que rechaza un Brexit sin acuerdo

El primer ministro Boris Johnson visitará hoy Escocia, cuyos ciudadanos votaron a favor de la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, con el fin de renovar "los lazos que unen al Reino Unido" y destinar fondos por 300 millones de libras para Escocia, Gales e Irlanda del Norte.









Johnson, en su primer viaje como primer ministro, tiene previsto reunirse con la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, quien ha señalado que no apoyaría sus planes para que el Reino Unido se retire del bloque europeo sin un acuerdo.





El primer ministro, quien la semana pasado asumió el cargo el sustituir a la conservadora Theresa May, ha reiterado que el Reino Unido abandonará la mancomunidad antes del 31 de octubre con o sin acuerdo, según un despacho de la BBC de Londres.





Al visitar la base naval de Faslane dijo que el último plan de "acuerdos de crecimiento" ayudará a las comunidades en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.





Johnson prevé durante su reunión con la ministra principal de Escocia abordar como tema principal su estrategia sobre el Brexit. Sturgeon se opone a una retirada sin acuerdo del bloque europeo y anunció la posibilidad de acelerar un segundo referéndum de independencia.





Según su agenda se reunirá este lunes además con la líder de los conservadores escoceses Ruth Davidson en Edimburgo, en el marco de su gira por Escocia, Gales e Irlanda del Norte.





Davidson ha manifestado su oposición y la de la mayoría de los parlamentarios conservadores escoceses, a una salida sin acuerdo de la mancomunidad como ha reiterado Johnson.





"Cuando debatí con Johnson en la campaña del 2016, él a favor de la salida y yo a favor de la permanencia, no recuerdo que nadie defendiera marcharse de la UE sin un acuerdo vital para mantener el flujo de comercio entre el Reino Unido y el continente", señaló Davidson, en un artículo que publicó The Mail on Sunday.





"Como líder del partido en Escocia, no apoyaré el 'no deal'", señaló.