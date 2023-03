Jordania condena que Israel incluyera en un mapa a Palestina y zonas jordanas

El Ministerio de Exteriores y Expatriados jordano convocó esta noche en su sede al embajador israelí en Amán para transmitirle personalmente la condena y rechazo del uso por parte del Ministro de Finanzas israelí de un mapa de Israel que incluye los territorios ocupados de Palestina y una parte del reino hachemita de Jordania, algo que calificó de acto "incendiario".

Este hecho "representa un acto incendiario imprudente y una violación de las normas internacionales y del tratado de paz jordano-israelí", indicó el departamento jordano, que hizo referencia al acto del domingo en París en el que el ministro israelí habló desde un atril cubierto dicho mapa.

Además, advirtió "del peligro" que representa mantener "la conducta racista extremista emitida por el mismo ministro que había pedido previamente el borrado de la aldea palestina de Hawara".

Horas antes de este encuentro, el portavoz oficial del ministerio jordano, el embajador Sinan Majali, condenó en un comunicado "las declaraciones incitantes racistas y extremistas del ministro extremista israelí contra el hermano pueblo palestino, su derecho a existir y sus derechos históricos en su estado independiente y soberano en el suelo nacional palestino", a la vez que advirtió del peligro de estos "actos racistas extremistas".

Majali hizo referencia a las declaraciones que realizó ayer en París el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien aseveró que la noción de un pueblo palestino era falsa.

"No existe tal cosa como una nación palestina. No hay historia palestina. No hay idioma palestino", dijo el israelí.

Ante estos comentarios, el ministerio jordano hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que "condene las acciones y declaraciones extremistas e incendiarias del ministro israelí", ya que "también representan una violación de los valores y principios humanos".

Asimismo, Majali enfatizó "la necesidad de que el gobierno israelí adopte una postura clara y franca" con respecto a "estas acciones extremistas y las declaraciones incendiarias y llenas de odio rechazadas por parte del ministro en funciones en el gobierno israelí".

Además, el departamento de Exteriores jordano afirmó que "tomará todas las medidas políticas y legales necesarias" para hacer frente a tales acciones y declaraciones, que "representan una peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad".

El comunicado añadió que las acciones y declaraciones de esta persona "extremista y odiosa" no menoscaban a Jordania ni los derechos de Palestina, sino que "muestran al mundo el alcance de la injusticia histórica a la que está expuesto el pueblo palestino" y "el peligro de la ideología racista extremista que porta el ministro israelí".

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores egipcio mostró hoy "el completo rechazo de Egipto" a las "declaraciones irresponsables e incitantes" realizadas ayer en París por el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, en las que negó la existencia del pueblo palestino.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí reafirmó hoy en su cuenta oficial de Twitter su reconocimiento de la integridad territorial de Jordania tras desatarse la polémica.

"Israel está comprometido con el acuerdo de paz de 1994 con Jordania. No ha habido cambio en la posición del Estado de Israel, que reconoce la integridad territorial del Reino Hachemita", aseguró el gabinete israelí.