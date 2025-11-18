Jorge Glas enfrenta condiciones inhumanas en nueva cárcel

Guayaquil (Ecuador), 18 nov (EFE).- El exvicepresidente correísta Jorge Glas se enfrenta a "estándar mínimo de humanidad" en la nueva cárcel emblema del presidente Daniel Noboa, a la que fue trasladado la semana pasada, según dijo este martes su abogada, Sonia Vera.

"Hoy me reuní telemáticamente con Jorge Glas, lo encontré extremadamente debilitado, angustiado y con una resignación que golpea. Lo que está viviendo no es una detención, es un escenario de deterioro acelerado, incompatible con la vida y con cualquier estándar mínimo de humanidad", señaló la jurista en su cuenta de la red social X.

Vera indicó que el exvicepresidente le había contado que "no tiene agua para beber", que "está encerrado veinticuatro horas al día", que "duerme sobre un material caliente y antihigiénico", y que "lleva ocho días con la misma ropa".

Además, que estaría "pasando hambre" y que "le cambian y combinan medicamentos sin criterio, sin su historia clínica, sin evaluación, sin supervisión".

"En un momento, con la voz quebrada, dijo: 'Estaba mejor en La Roca'", escribió la abogada, en referencia a la que hasta la semana pasada era la prisión de máxima seguridad de Ecuador, en donde Glas permanecía desde 2024, cuando fue detenido en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza, cuando ya había recibido asilo, lo que provocó el rompimiento de las relaciones entre ambos países.

Pero días antes del decisivo referéndum que perdió, Noboa ordenó el traslado a la nueva cárcel de los 300 presos "más peligrosos", entre los que estaba Glas, pese a que la construcción del centro penitenciario aún está en un 40 %.

La abogada señaló que ese supuesto trato que recibe el exvicepresidente "significa un incumplimiento deliberado de una decisión internacional", pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó a inicios de noviembre medidas cautelares a su favor, y ordenó al Estado ecuatoriano garantizar su salud física y mental.

"Afirmo con absoluta responsabilidad profesional (que) Jorge está en riesgo vital inmediato. Debe ser hospitalizado de forma urgente. Cada día adicional profundiza un daño que pronto será irreversible", añadió.

Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) y sobre él pesan actualmente tres condenas por delitos de corrupción.